Kaderänderung in Stumm und Neuigkeiten aus Buch und von Kolsass/Weer

Am zweiten Februarwochenende nimmt in der Landesliga Ost der Testspielbetrieb so richtig Fahrt auf. Fast alle Mannschaften bestreiten Testpartien, der FC Kufstein II testet international. Brixen hat sich mit Kitzbühel einen ganz schweren Testgegner ausgesucht, Stumm meldet eine Kaderänderung.

Stumm meldet einen Abgang

Gerhard Hainz wechselt leihweise in die Bezirksliga und unterschreibt beim SV Rieder Ried/Kaltenbach einen Leihvertrag bis zum Sommer. Gerhard absolvierte im Herbst neunzehn Spiele für unsere SVG Stumm Stummerberg - vorwiegend für unsere zweite Mannschaft in der 2. Klasse - und erzielte dabei starke elf Tore. Nun möchte er seine Torjägerqualitäten auch in der Bezirksliga-Ost unter Beweis stellen und für diese neue Herausforderung wünschen wir ihm alles Gute!

Didi Constantini und Andi Schiener mit Fußballcamp in Buch

Eine besondere Ehre wird uns diesen Sommer auf unserer Sportanlage zu teil. Heuer findet vom 14.-18.8.2023 zum ersten Mal das bekannte und beliebte Fußballcamp von Didi Constantini und EX Bundesliga-Profi Andi Schiener auf unserer Sportanlage statt. Alle fußballbegeisterten Kinder von sechs bis vierzehn Jahren sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Kolsass/Weer gewinnt Testpartie gegen Veldidena

Die Kampfmannschaft 1 gewinnt das Testspiel gegen den Bezirksligisten FC Veldidena 1919 mit 6:4. Die Tore erzielten Sari Okan (3), Steinlechner Stefan (2) und Knapp Dominik. Gespielt wurde am Kunstrasen Beselesportplatz.

Testspiele am zweiten Februarwochenende

Bereits am 8. Februar 2023 hat der FC Riederbau Schwoich ein Testspiel gegen Bad Häring bestritten. 2:2 endete die Partie – der Ball rollt wieder. Am Donnerstag, dem 9.2.23 trifft um 19:30 Uhr Mayrhofen auf Stumm – gespielt wird in Mayrhofen. Bereits ab 18:45 Uhr wird in Mils gekickt – zu Gast ist die Mannschaft von Jenbach. Am Freitag, dem 10.2.23 trifft Kramsach auf Stans (Kramsach 18:30 Uhr), Kitzbühel auf Brixen (Kirchberg 19 Uhr) und Angerberg auf Kirchdorf (Hopfgarten 20 Uhr), Am Samstag, dem 11.2.2023 ist ein Team aus Deutschland in Kufstein zu Gast – der SV Vogtareuth fordert Kufstein II ab 14 Uhr. Schwaz II empfängt zu Hause um 16 Uhr den SV Breitenbach. Am Sonntag, dem 12.2.23 wird in Mils gespielt – ab 11 Uhr treffen Kolsass/Weer und Vomp aufeinander.

