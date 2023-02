Coach Stefan Schmied zur aktuellen Lage von Kolsass/Weer einen Monat vor Rückrundenstart

Details Dienstag, 21. Februar 2023 01:41

Dramatik pur vor dem Start der Rückrunde der Landesliga Ost – am Tabellenende und an der Tabellenspitze. Es geht um den Titel bzw. den zweiten Aufstiegsplatz zwischen Leader Breitenbach und nicht weniger als sieben Verfolger, die nur fünf Punkte trennen. Am Tabellenende werden sechs Mannschaften versuchen, der Abstiegsrelegation zu entgehen. Mitten drin der SV Raika Kolsass/Weer mit vierzehn Zählern am Konto. Kramsach hat zwei Zähler mehr, Thiersee mit Kolsass gleichauf. Schwoich und Walchsee haben einen Zähler weniger als Kolsass und der Tabellenletzte nach der Hinrunde Bruckhäusl liegt zwei Zähler hinter Kolsass. Eine wohl einzigartige Konstellation der Liga – an der Tabellenspitze und auch am Tabellenende.

Vorbereitung und Testspiele?

Stefan Schmied, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Die abwechslungsreiche Vorbereitung startete am 9. Jänner 2023 mit einer Laufeinheit. Mittwoch war TosoX - Thai Boe in der VS Halle Kolsassberg. Danach konnten wir den Wellnessbereich im Hotel Jägerhof am Kolsassberg benützen. Und wurden auch sehr gut verköstigt - danke an das Jägerhofteam und der Gemeinde Kolsassberg. Donnerstag Fußballspielen in der Halle sowie im Februar Toso x Einheiten mit unserer Trainerin Anna Eder. Danke auch an die Gemeinde Kolsass für die Bereitstellung der VS Halle. Eine abendliche Rodeltour/Skitour durfte ebenso wenig fehlen wie der Skitag am Glungezer.

Am 9.2 verabschiedeten wir unseren Fitness, Co-Trainer Hannes Wechselberger in seiner CrossFit Box "die Kroftlaggl" in Bruckhäusl. Hannes stellte noch eine letzte harte Einheit zusammen und somit waren alle Spieler mehr als gefordert und am Ende der Einheit auch fertig. Seit 30. Jänner sind wir Montag, Dienstag und Freitag auf Kunstrasen aktiv.

Es wurden auch schon einige Testspiele absolviert. Gegen Weerberg gab es eine 2:3-Niederlage, gegen Schwaz Ii ein 2:2 und gegen Vomp einen 6:1 Erfolg. Am 25.2 spielen wir noch gegen die WSG Tirol 3, am 4.3 gegen Völs sowie zum Abschluss am 18.3 gegen Absam. Auf ein Trainingslager fahren wir nicht, aber wir werden ein intensiven Trainingswochenende abhalten – und zwar vom 9.3 bis 11.3.2023!“

Kaderänderungen?

Stefan Schmied: „Leider mussten wir im Herbst beim letzten Heimspiel vier wichtige Spieler verabschieden. Stephan Melmer (Karriereende), Patrick Winderl (Fußballpause), Matthias Markt und Hannes Kießling (Karriereende bzw. Karrierepause). Tobias Auckenthaler Tobias wechselte im Winter zum SC Schwaz. In der Vorbereitung verletzten sich leider zudem zwei weitere wichtige Spieler: Hannes Mair und Clemens Berger werden länger ausfallen. Neuzugang Elias Unterleitner – er kommt von Bruckhäusl II. Walter-Mark Johannes kommt von unserer KM2 und Maximilian Rieder wird reaktiviert - früher spielte er beim FC Buch.“

Ziele und Favoriten?

Stefan Schmied: „Unser Ziel für das Frühjahr: Punkte holen und den Klassenerhalt frühzeitig zu schaffen. Außerdem ist uns sehr wichtig, unsere "jetzt" sehr junge Mannschaft mit Eigenbauspielern weiter zu entwickeln, damit die jungen Spieler zur Herbstsaison richtige Landesliga-Kicker sind.

Titelfavorit: sehr ausgeglichene Liga und alle Mannschaften, die vorne dabei sind, können sich mit einem Lauf vorne absetzen. Admiral Bundesliga: Salzburg, Sturm, Rapid, Lask sowie die Austria werden es in das Meister Play-Off schaffen und ich hoffe für den Tiroler Fußball, dass auch die WSG den Einzug schafft und somit fix für die neue Bundesliga-Saison planen kann. Die eine und andere Teambuildingeinheit steht bei uns noch an - Rodeln oder Skitour.“

Persönliche Anliegen?

Stefan Schmied: „Ich werde als Trainer bis Sommer in Kolsass weitermachen. Ich werde von Justin Corrigan - der eine Top-Arbeit leistet - unterstützt. Auch Oliver Thurnbichler (Tormanntrainer) gehört zu unserem Trainerteam. Eine sehr wichtige Person darf ich hier nicht vergessen: unser Masseur (Mannschaftspsychologe :-) Siggi Ribisl. Ich hoffe, dass ich keinen bzw. nichts vergessen habe!“

