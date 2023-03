Torloses Remis im Derby zwischen Bruckhäusl und Schwoich – Brixen die neue Nummer eins!

Details Montag, 27. März 2023 14:36

Kurioses Derby zwischen dem FC Bruckhäusl und dem FC Riederbau Schwoich in der ersten Runde der Landesliga Ost 2023. Chancenfeuerwerk beider Mannschaften in Hälfte eins, äußerst bescheidene Darbietung in Hälfte zwei. 0:0 – die Punkteteilung geht aber in Ordnung. Brixen schwingt sich mit einem 4:2 im Spitzenspiel gegen den SV Angerberg an die Tabellenspitze.

Bruckhäusl gegen Schwoich: Das Derby der vergebenen Möglichkeiten

An die 400 Zuschauer und Fans wollten sich den Rückrundenauftakt am Sportplatz Brückhäusl nicht entgehen lassen. Chancen auf das erste Tor sind keine Mangelware. Daniel Wieser und Alexander Kögl haben das 1:0 für Bruckhäusl am Fuß, es bleibt aber beim 0:0. Schwoich mit einem unglaublichen Sitzer – aus einem Meter vor dem Tor landet der Ball nicht im Netz. In Folge ein interessanter und spannender Schlagabtausch. Sedat Erol vergibt für Bruckhäusl, Florian Silberberger scheitert per Kopfball an Benjamin Bichler, dem heute großartig disponierten Goalie der Gäste. So steht am Ende der ersten Hälfte ein dem Spielverlauf nach überraschendes 0:0. In der zweiten Hälfte gibt es leider nicht mehr viel Fußball zu sehen. Zweikämpfe im Mittelfeld und je eine Möglichkeit für beide Mannschaften. Das Endresultat von 0:0 geht in Ordnung, aber es hätte auch ein 3:3 sein können.

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Meine Mannschaft begann leider sehr nervös, weshalb wir das Spiel nicht so unter Kontrolle brachten, wie wir uns das erhofft hatten. Das 0:0 (auswärts in einem Derby) geht soweit für mich in Ordnung, beide Mannschaften hatten Chancen auf die Führung. Ein wegen Abseits aberkanntes Tor unsererseits war nach Videoanalyse mindestens zweifelhaft. Kämpferisch in Ordnung, spielerisch ausbaufähig. Bitter: Sandro Klein riss sich leider in einem Zweikampf das Syndesmoseband und fällt mindestens sechs Wochen aus!“

Brixen ist der neue Tabellenführer!

Bereits nach einem Spiel der Rückrunde wurde die Tabelle ordentlich durchgemischt. Der SV Brixen steht nach einem 4:2 Erfolg im Spitzenspiel gegen Angerberg auf Platz eins. Jenbach hält Platz zwei – 3:2 in der zweiten Kracherpartie gegen Breitenbach. Der nächste große Gewinner der 14. Runde ist Stumm – Platz fünf nach einem 3:0 in Söll. Die Top-6 liegen damit innerhalb von drei Zählern. Am kommenden Samstag, dem 1. April 2023, heißt der große Schlager Stumm gegen Jenbach, Ankick ist um 17 Uhr.

