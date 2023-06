Relegation: Ebbs, Achenkirch, Aschau und Reutte jubeln! Schwoich verabschiedet Leader!

Details Sonntag, 25. Juni 2023 00:59

Am 24. Juni 2023 sind die letzten Entscheidungen im Tiroler Unterhaus für die Saison 2022/23 gefallen. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs konnte sich in der Aufstiegsrelegation gegen den SV Hall durchsetzen und spiel 2023/24 in der Regionalliga Tirol. Jubeln kann man auch in Reutte, Achenkirch und Aschau. Diese Mannschaften können ihre Klasse halten. Der SV Hall, Bruckhäusl, Tarrenz und St. Leonhard muss eine Etage tiefer weitermachen. Der FC Riederbau Schwoich hat eine echte Vereinslegende verabschiedet, aber Matthias Seeberger wird dem Verein erhalten bleiben.

SV Hall muss in die Tirol Liga absteigen!

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs hat es geschafft – die Nummer sechs der Tirol Liga hat die Aufstiegsrelegation gegen den SV Hall erfolgreich bestritten. Im Hinspiel setzt sich Ebbs mit 1:0 durch, im Rückspiel gibt es ein 1:1. Damit müssen die Haller Löwen in die Tirol Liga absteigen, Ebbs spielt 2023/24 in der Regionalliga Tirol. Der SV Reutte hat die Klasse gehalten! 4:2 Erfolg im ersten Spiel in Bruckhäusl, ein 3:3 im Rückspiel. Der Fc Bruckhäusl muss den Gang in die Gebietsliga antreten. In der Gebietsligaabstiegsrelegation konnte sich Achenkirch zweimal mit 2:1 gegen Tarrenz durchsetzen. Aschau darf weiter in der Bezirksliga spielen. 6:3 und 3:1 gegen St. Leonhard, St. Leonhard damit in die 1. Klasse abgestiegen.

Schwoich hat Legende verabschiedet!

„Wir schreiben das Jahr 2016, als Matthias Seeberger aus Kufstein verpflichtet wird. Der damals 20-Jährige durchlief alle Jugendstationen des FC Kufstein, ehe er auch in Kufstein in der Landesliga Fuß fassen konnte. Durch gute Leistungen durfte er zudem Regionalliga-Luft atmen. In Schwoich konnte sich unser Butzi schnell einleben und fand Freunde nicht nur auf den Platz, sondern für das Leben. Gekommen, um zu bleiben! Matthias avancierte über die Jahre zum Leader und konnte unsere Mannschaft für einige Spiele als Kapitän aufs Feld führen. Durch zahlreiche Verletzungen gebeutelt, war Butzi im Frühjahr 2023 leider viel zu früh gezwungen seine aktive Karriere zu beenden. Zweite Karriere als Assistenzcoach! Mit Matthias landeten wir aber einen Glücksgriff! Vor allem, da er uns nach wie vor von der Seitenlinie aus als Co-Trainer unterstützt. Lieber Butzi, ein herzliches Dankeschön für die vergangenen Jahre! Auf viele weitere gemeinsame Erfolge!“ (Quelle: FC Riederbau Schwoich facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei