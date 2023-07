Saisonanalyse 2022/23 der SVG Stumm und so geht es 2023/24 los!

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 00:59

Die Meisterschaft 2023/24 in der Landesliga Ost ist ausgelost und mit dem SV Absam wechselt eine Mannschaft vom Westen in den Osten. Aufsteiger Kirchdorf und Westendorf kommen ebenfalls dazu, Bruckhäusl musste absteigen. Brixen und Breitenbach werden als Aufsteiger versuchen, sich in der Tirol Liga möglichst teuer zu verkaufen. SVG Stumm eröffnet die neue Saison in Schwoich und blickt noch einmal auf die Saison 22/23 zurück.

SVG Stumm blickt auf die Saiosn 2022/23 zurück

„Die Saison 2022/2023 ist abgeschlossen und die Planungen für 2023/2024 sind schon voll im Gange. Nun nehmen wir uns noch mal kurz Zeit, um auf die abgelaufene Spielzeit zurückzuschauen.

Unsere Kampfmannschaft I belegte in der Landesliga Ost den sehr guten 4. Platz in der Tabelle. Vor der Saison in den Kreis der Favoriten - um den Aufstieg in die Tiroler-Liga - hoch im Kurs spielten unsere Jungs bis zum Schluss vorne mit. Letztlich schafften der SV Brixen als Meister und der SV-Breitenbach am Inn als Zweiter den Sprung in die nächsthöhere Liga. Beiden Teams gratulieren wir an dieser Stelle noch mal für diese starke Mannschaftsleistung und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre bevorstehenden Aufgaben.

Das Team wurde zu Beginn der Saison von Niko Bjelobradic betreut, welcher dann Mitte Herbst aus persönlichen Gründen das Traineramt niederlegte. Nach einer Ideallösung wurde gesucht und eine Wunschlösung gefunden. Mit Franz-Josef Eberharter, der fortan als Spielertrainer fungierte, übernahm ein junger, ehrgeiziger Trainer das Amt des Cheftrainers. Ihm zur Seite stand ein nicht weniger ehrgeiziger und mit viel Erfahrung ausgestattet Co-Trainer Simon Dengg. Zum Zeitpunkt der Übernahme steckte unsere Mannschaft in einem leichten "Ergebnistief" und auch tabellarisch war man weit hinter den - zu Beginn der Saison ausgerufenen - Erwartungen. Doch dank der unermüdlichen und akribischen Arbeit unseres neuen Trainerduos gelang es ihnen, die Mannschaft zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und schlussendlich wieder zum Erfolg zu führen. Auch wenn es am Ende der Saison nicht zum ganz großen Coup gereicht hat, sind wir dennoch mehr als Stolz auf unsere Jungs, welche auch nach Rückschlägen sich nie hat unter kriegen lassen und als Team stets zusammenhielt.

Abschließend möchten wir uns bei allen Trainern sowie Spieler für ihren Einsatz auf und neben dem Platz bedanken und hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche sportliche Zukunft.

Außerdem bedanken für uns bei den vielen Fans, welche uns sowohl bei unseren Heim- als auch Auswärtsspielen immer unterstützt und nach vorne gepeitscht haben. Ein großer Dank gilt auch unseren Sponsoren, Gönnern und Unterstützern, die mit ihrem Beitrag ebenso zu diesem sportlichen Erfolg beigetragen haben.“ (Quelle: SVG Stumm facebook)

So startet die Landesliga Ost in die Saison 2023/24

Noch einmal in der Landesliga Ost treten der SV Angerberg, der FC Buch, der SK jenbach, Kramsach/Brandenberg, Kufstein II, Kolsass/Weer, der FC Söll, der FC Schwoich, SVG Stumm, der SV Thiersee und der SV Walchsee an. Brixen und Breitenbach sind in die Tirol Liga aufgestiegen, der FC Bruckhäusl musste nach der verlorenen Relegation in die Gebietsliga Ost absteigen. Neu in der Liga sind die Aufsteiger SV Kirchdorf und SV Westendorf. Ebenfalls neu der SV Absam, der aus dem Westen in den Osten wechselt.

Die erste Runde wird am zweiten Augustwochenende angepfiffen. Aufsteiger Kirchdorf spielt bei Kramsach/Brandenberg, der zweite Aufsteiger Westendorf darf zu Hause gegen Kolsass/Weer antreten. Kufstein II empfängt Söll, Schwoich die Svg Stumm, Thiersee ist in Absam zu Gast. Der SV Angerberg empfängt den FC Buch und Walchsee den SK Jenbach.

