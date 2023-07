Schwoich holt Regionalliga-Größe und Testspielfeuerwerk in der Landesliga Ost in der dritten Juliwoche 2023

Details Samstag, 15. Juli 2023 00:43

Der FC Riederbau Schwoich startet am 12. August 2023 um 18:30 Uhr in die neue Saison 2023/24 der Landesliga Ost. Zu Hause gibt es den Kracher gegen SVG Stumm. Einen Transferkracher konnte Schwoich schon jetzt zünden – ein starker Kicker des SV Wörgl wechselt nach Schwoich. Mittlerweile nimmt auch der Testspielbetrieb voll Fahrt auf.

Massive Verstärkung der Defensive von Schwoich

„Dejan Kostadinovic to Schwoich is a done deal! Servus und herzlich willkommen in der FCS-Familie, lieber Dejan! Der Innenverteidiger wird ablösefrei verpflichtet. Zuletzt spielte Dejan für den SV Wörgl mit Zwischenstation beim FC Eurotours Kitzbühel und bringt somit eine Menge Erfahrung aus der Regionalliga mit. So kann die Lücke, die Markus Zierl hinterlässt, nominell als auch qualitativ geschlossen werden. Übrigens tritt Dejan auch in Sachen Trikotnummer in Zierls große Fußstapfen und krallt sich seine Nummer. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, lieber Dejan!“ (Quelle: FC Riederbau Schwoich facebook)

Testspiele in der dritten Juliwoche 2023

Drei Spiele gibt es am 14. Juli 2023. Um 19 Uhr trifft der FC Buch auf den FC Wacker Alpbach und eine halbe Stunde später ist Thaur beim SV Kolsass/Weer zu Gast und Walchsee empfängt Erl. Am 15. Juli 2023 tritt Absam in Inzing an. Am Dienstag, dem 18. Juli 2023 geht es mit drei weiteren Testspielen weiter. Der SV Kirchdorf ist um 19:30 Uhr beim SC Mittersill zu Gast, Hippach empfängt Stumm und Kramsach/Brandenberg spielt in Schlitters. Am 20. Juli ist Schwoich bei Brixlegg/Rattenberg zu Gast und am 21. Juli 2023 gibt es sechs weitere Testpartien. Jenbach gegen Wacker Alpbach, Thiersee gegen Ebbs, Stumm gegen Kirchbichl – diese Partien werden um 19 Uhr angepfiffen. Um 19:30 Uhr empfängt Oberlangkampfen das Team aus Söll und Schwaz II ist bei Kolsass/Weer zu Gast.

