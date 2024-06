Stumm verabschiedet „Frank the Tank“ und Franz Josef Eberharter

Details Montag, 24. Juni 2024 00:37

Zwei Vereinslegenden der SVG Stumm haben den Verein nach Ende der Saison 2023/24 verlassen. Frank Wechselberger wird in der kommenden Saison in Mayrhofen spielen und wechselt damit von der Landesliga Ost in die Tirol Liga. Franz Josef Eberharter beendet seine aktive Karriere als Spieler und Trainer. Allein für Stumm stand er 229 Spiele am Platz, außerdem war er als Trainer der KM1, KM2 und im Nachwuchs aktiv. Der Vorstand von Stumm hat sich gebührend von beiden Vereinslegenden verabschiedet.

Frank Wechselberger wechselt nach Mayrhofen

Im letzten Heimspiel unserer KM1 mussten wir leider auch einen wichtigen Leistungsträger der letzten vier Jahre verabschieden. Unsere Nummer 10 Frank Wechselberger - Frank the Tank - wechselt zur neuen Saison nach vier erfolgreichen gemeinsamen Jahren zum Tiroler-Liga Club SVg Bründl Sports Mayrhofen. Frank war nicht nur eine wichtige Stütze in der Mannschaft, auch schätzen ihn Fans, Spieler und Vereinsmitglieder stets für seine professionelle Einstellung und bodenständige, sympathische Art.

Steckbrief Frank Wechselberger:

82 Spiele, 14 Tore, 6732 Spielminuten, 82 Minuten durchschnittlich am Platz! Im Namen des Vorstands unserer SVG Stumm Stummerberg, möchten wir uns noch mal für die schöne gemeinsame Zeit bedanken und wünschen dir lieber Frank, alles Gute und viel Erfolg für deinen weiteren sportlichen Werdegang. Die Tür in Stumm wird für dich immer offen stehen und wir hoffen, dich bald - wenn auch als Zuschauer - bei einem Spiel unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Franz Josef Eberharter beendet seine aktive Karriere

Am 8.6.2024 beendete nach 27 Jahren (12 Jahre für unsere SVG Stumm Stummerberg) unsere Nummer 13 – Franz Josef Eberharter - seine aktive Spielerkarriere.

Gekommen von der SVg Bründl Sports Mayrhofen, bei der er im zarten Alter von sieben Jahren das erste Mal die Fußballschuhe schnürte, prägte er wie kaum ein anderer über ein Jahrzehnt den Fußball in Stumm. Neben seiner aktiven Spielerkarriere war er lange Jahre auch in unserem Nachwuchsbereich als Trainer aktiv und förderte Talente, welche später ebenfalls Teil der Kampfmannschaften wurden. Aber auch im Erwachsenensport stand er eine Spielzeit als Übungsleiter der 1B an der Seitenlinie. In der Saison 2022/2023, als kurzfristig ein neuer Trainer bei unserer Ersten gebraucht wurde, übernahm er als Spielertrainer die Geschicke und führte unsere Mannschaft nach einem furiosen Frühjahr, fast in die Tiroler-Liga. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits war er stets ein Vorbild und überzeugte neben seinem Charme und "Schmäh" vor allem durch seinen unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft für den Fußballsport.

Steckbrief Franz Josef Eberharter:

Als Spieler:

363 Spiele (229 für Stumm), 54 Tore (30 für Stumm)

Als Trainer:

24 Spiele KM I, 22 Spiele KM II, 23 Spiele U15, 40 Spiele U14

33 Spiele U13. 1 Meistertitel Nachwuchs, 2 Vize-Meister Nachwuchs

Eine beeindruckende Historie die seinesgleichen sucht und vor der wir nur den Hut ziehen können. Gerne hätte Franz Josef noch länger am Platz gestanden, doch seine Hüfte lässt aufgrund eines irreparablen Knorpelschadens im Gelenk die Fortführung seines Lieblingssports nicht mehr zu. Weiter verfolgen möchte er seine Trainerkarriere, die ihm sehr viel Freude bereitet hat und auch auf mehr Zeit mit der Familie freut er sich schon sehr.

Abschließend möchten wir uns nochmals bei dir, lieber Franzi, für die viele schönen Momente, deinen Einsatz und dein Engagement in 12 Jahren für unsere SVG Stumm Stummerberg bedanken. Wir hoffen, dass du uns auch weiterhin im Verein erhalten bleibst und wünschen dir erst mal eine schöne und wohlverdiente "Fußballpause" und bis bald in der Stummer Lend.

Der Vorstand SVG Stumm Stummerberg

(Quelle: SVG Stumm facebook)

