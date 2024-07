Daten und Fakten zur Landesliga Ost 2023/24

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 01:03

Die Dominanz des SV Absam in der Landesliga Ost 2023/24 lässt sich auch ganz klar in der Statistik ablesen. Bei allen positiven Rubriken liegt Absam an der Spitze, mit einer Ausnahme. Torschützenkönig wurde nämlich Maximilian Moser vom FC Kramsach/Brandenberg. Nur in Runde eins, acht und nein war Absam nicht der Tabellenführer. In der Tirol Liga geht es für Absam übrigens am zweiten Augustwochenende mit einem Heimspiel los. Der Aufsteiger der vorigen Saison, der SV Längenfeld, ist zu Gast. Der Aufsteiger aus dem Westen Stubai spielt auswärts bei der Union Innsbruck.

Bestes Team Hinrunde: SV Absam

Bestes Team Rückrunde: SV Absam

Beste Heimelf: SV Absam

Bestes Auswärtsteam: SV Absam

Höchste Anzahl an Siegen

SV Absam 21 Siege

SV Thiersee 18 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

SV Angerberg 20 Niederlagen

SV Steinbacher Kirchdorf 17 Niederlagen

Beste Offensive

SV Absam mit 91 Treffern

SVG Stumm mit 70 Treffern

SV Thiersee mit 67 Treffern

Torschützenliste:

Maximilian Moser vom FC Kramsach/Brandenberg mit 29 Treffern

Christian Auer vom SV Absam mit 20 Treffern

Michael Ziepl vom SV Westendorf mit 18 Treffern

Beste Defensive

SV Absam mit 28 Gegentreffern

SV Thiersee mit 34 Gegentreffern

SV Raika Kolsass/Weer mit 37 Gegentreffern

Siege in Serie

SV Absam mit 8 Siegen in Serie

SK Jenbach mit 7 Siegen in Serie

SV Thiersee mit 7 Siegen in Serie

SV Westendorf mit 6 Siegen in Serie

SV Kolsass/Weer mit 5 Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

FC Söll mit sieben Niederlagen in Serie

SV Angerberg mit sechs Niederlagen in Serie

SV Kirchdorf mit fünf Niederlagen in Serie

