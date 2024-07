Neuzugäge in Erl und so startet die Landesliga Ost in die Saison 2024/25

Details Sonntag, 14. Juli 2024 00:09

Die beiden Aufsteiger SV Schlitters-Bruck Strass und SVG Zimmerei Schwaighofer Erl starten mit Heimspielen in die Saison 2024/25 der Landesliga Ost. Erl hat zudem zwei Neuzugänge einem Monat vor Meisterschaftsstart zu vermelden.

Erls Obmann Christoph Schwaiger heißt zwei talentierte Neuzugänge willkommen!

Der Landesliga-Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl freut sich, für die kommende Saison zwei vielversprechende Spieler vom SV Angerberg begrüßen zu dürfen. Mit Matthias Handle (17) und Daniel Waldhütter (16) verstärken zwei junge Talente das Team von Coach Christoph Waldner und bringen sowohl ihre Fähigkeiten als auch bereits gesammelte Landesliga-Erfahrung mit.

Daniel Waldhütter (Bild links), der unter anderem in Kufstein ausgebildet wurde, wechselte zur Saison 22/23 zum SV Angerberg und kann auf 16 Einsätze in der Landesliga zurückblicken. Dieses Defensivtalent soll für zusätzliche Stabilität in der Mannschaft sorgen.

Matthias Handle (Bild Mitte) durchlief seine Jugendzeit in Ebbs, Kufstein und Niederndorf und wechselte ebenfalls zur Saison 22/23 zum SV Angerberg. Das 17-jährige Mittelfeldtalent hat bereits 42 Einsätze in der Landesliga vorzuweisen und soll mit seiner Erfahrung das Team in der neuen Saison unterstützen.

Verlassen hat den Landesligaaufsteiger jedoch auch ein Leistungsträger der letzten Jahre: Thomas Schwaighofer. Der vielseitig einsetzbare Spieler erzielte in 202 Seniorenspielen 113 Tore. Beim SK Freisinger Ebbs bietet sich ihm nun die Möglichkeit, in der tt.com Regionalliga Tirol den nächsten Schritt zu gehen. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl wollte ihm dabei nicht im Wege stehen. Wir wünschen Thomas alles Gute für die kommende Spielzeit.

Die beiden starken Aufsteiger könnten oben mitmischen!

Mit dem SV Schlitters-Bruck Strass und SVG Zimmerei Schwaighofer Erl kommen zwei starke Teams von der Gebietsliga in die Landesliga Ost. Verlassen haben die Liga Meister SV Absam in die Tirol Liga als Aufsteiger und der SV Angerberg als Absteiger muss eine Etage tiefer. Abermals in der Landesliga Ost treten Bruckhäusl, Kramsach, Kufstein II, Schwoich, Söll, Jenbach, Kolsass/Weer, Kirchdorf, Thiersee, Walchsee, Westendorf und Stumm an. Zwei Spiele der ersten Runde sind bereits temrinisert. Am Samstag dem 10.8.2024, treten um 18:30 Uhr Schwoich und Kolsass/Weer gegeneinander an und eine halbe Stunde später gibt es in den Ankick für Bruckhäusl gegen Jenbach. Aufsteiger Erl empfängt Stumm, Schlitters empfängt Thiersee. Außerdem treffen zum Auftakt Söll und Kirchdorf, Walchsee und Kufstein II bzw. Westendorf und Brandenberg aufeinander.

