Schlitters vertraut auch 2024/25 in der Landesliga der Doppelmeisterelf!

Für den Aufsteiger in die Landesliga Ost SV Schlitters-Bruck-Strass, startet die Saison 24/25 mit dem Tirol Cup in Uderns am 3. August 2024. In der Meisterschaft erfolgt der Ankick vor den eigenen Fans und zwar gegen einen der beiden Titelfavoriten vom Schlitters-Obmann Arno Gutsche, dem SV Thiersee. Ankick ist am 10. August 2024 um 18 Uhr. Sportlich richten soll es die Meisterelf von 22/23 und 23/24, erste Zielsetzung ist der Klassenerhalt.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Mit Anfang Juli hat unsere Vorbereitung auf die Herausforderung Landesliga begonnen. Unser erstes Testspiel bestritt unsere Mannschaft bereits gegen den Bezirksligisten Alpbach, welches 4:1 gewonnen werden konnte. Bevor es am 3. August im Cup auswärts gegen Uderns ernst wird, werden noch zwei weitere Testspiele gegen Weerberg und Vomp absolviert.

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Arno Gutsche: „Neuzugang für die KM gibt es keinen, denn Trainer und Verein vertrauen der Mannschaft, welche in den letzten zwei Jahren jeweils als Meister ausgestiegen sind. Für die Reserve wurden drei junge Spieler verpflichtet, welche dort für die KM aufgebaut werden. David Deutsch hat uns verlassen und wird seine Fußballschuhe für den FC Achensee schnüren.“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Arno Gutsche: „Zurzeit wurden wir noch vom Verletzungsteufel verschont, hoffe, dass es so bleibt!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Arno Gutsche: „Wir bleiben am Boden der Realität. So wie die letzten zwei Jahre, in denen wir jeweils als Meister aufgestiegen sind, wird es sicher nicht mehr sein. Unser Ziel wird es sein, den Klassenerhalt zu sichern.

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Arno Gutsche: „Als Titelfavorit sehe ich den FC Thiersee und des SK Jenbach!“

Welche Mannschaft wird Meister der Österreichischen Bundesliga, wer gewinnt in Deutschland 24/25?

Arno Gutsche: „Red Bull Salzburg und SK Sturm werden sich den Meistertitel untereinander ausmachen. In Deutschland wird Bayer Leverkusen und der BVB den Münchnern das Leben schwer machen.

Wichtige Informationen zum Verein?

Arno Gutsche: „Im Herbst 2024 steht wieder das Oktoberfest und am 22.02.2025 unser Faschingsball an!“

Persönliche Anliegen Richtung Fußball oder allgemein?

Arno Gutsche: „Wünsche allen eine verletzungsfreie Vorbereitung. Wir freuen uns schon auf die Herausforderung Landesliga und hoffen auf viele tolle und spannende Spiele!“

