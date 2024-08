Bruckhäusl startet gegen Jenbach und Kolsass/Weer in die Meisterschaft 2024/25

Details Donnerstag, 01. August 2024 01:20

Schwere Auslosung für den FC Bruckhäusl zum Auftakt der Landesliga Ost 2024/25. Am 10. August 2024 empfängt man um 19 Uhr den SK Jenbach, am 17. August ist man in Kolsass zu Gast. Vorab gastiert man am 3. August 2024 im Tirol-Cup in Zell am Ziller.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Vorbereitung läuft bisher verletzungsfrei. Das erste Testspiel gegen Kirchbichl wurde verloren, ein Blitzturnier mit Söll, Hopfgarten und Bad Häring gewonnen. Mehr Testspiele wurden bewusst nicht vereinbart.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Martin Steiner: „Neu zur Mannschaft gestoßen sind Goalie Ibrahim Poprzanovic vom FC Kufstein und Offensivspieler Bastian Mosser vom SV Kirchbichl. Verlassen haben uns Johannes Horngacher (Karriereende) und Tobias Schulnig (SV Wörgl).“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Martin Steiner: „Kapitän Andi Spitzenstätter wird wegen langwieriger Rückenprobleme auf jeden Fall auch die ersten Runden verpassen.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Martin Steiner: „Vorderes Mittelfeld!“

Titelfavoriten 2024/25?

Martin Steiner: „Ich denke, dass unsere Liga in diesem Jahr sehr ausgeglichen ist. Am stärksten sind wohl Jenbach und Kolsass/Weer einzuschätzen, gleichzeitig auch unsere Auftaktgegner in den ersten beiden Runden.“

