Hannes Kirchmair mit einem Situationsbericht und einem Ausblick für den SV Kirchdorf

Details Freitag, 02. August 2024 00:30

Für den SV Steinbacher Kirchdorf geht die Saison 2024/25 im Tirol-Cup in Angerberg im Tirol-Cup los, in der Meisterschaft der Landesliga Ost tritt man zur ersten Partie am 9.8.24 um 19 Uhr in Söll an. Ziel laut Obmann und sportlichen Leiter Hannes Kirchmair ist es, möglichst schnell von den hinteren Plätzen der Tabelle wegzukommen.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Hannes Kirchmair, Obmann und sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Wir haben zwei Vorbereitungsspiele absolviert. SV Steinbacher Kirchdorf gegen den SC Kirchberg 0:6 und SV Brixen gegen den SV Steinbacher Kirchdorf 3:1 Am Freitag, dem 2.8.2024 um 18.30 Uhr, spielen wir im Tirol-Cup in Angerberg!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Trainer: KM1 Alexander Gosch und Co-Benjamin Stübler

Tormanntrainer: Daniel Czedziwoda

Trainer: KM2 Yalcin Suat, Prantl Martin, Thanner Markus und Schwabegger Bastian

Zugänge:

Bauer Thomas, Burak Demir,Baro Harmanci,Jack Riedlsperger

Abgänge:

Huter Patrik,Ortner Michael,

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Hannes Kirchmair: „Stand 28.7.2024 Kirchmair Florian (Muskelverletzung), Seisl Paul (Zehe gebrochen), Kylian Meeuwisz, Eder Mathias, Schenk Philip (schwere Knieverletzung). Die ersten paar Runden fahren einige auf Urlaub!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Hannes Kirchmair: „Wir wollen uns so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen entfernen!“

Titelfavoriten 2024/25?

Hannes Kirchmair: „In unserer Liga SV Raika Kolsass/Weer, SK Jenbach und SV Thiersee. In der Bundesliga sehe ich FC Red Bull Salzburg und den SK Rapid ganz oben und in Deutschland BVB Dortmund, RB Leipzig und die Bayern.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Hannes Kirchmair: „Koasa Nacht am 3.8.2024!

SV Steinbacher Kirchdorf II – SVG Mayrhofen II 17.8.2024 um 16.45 Uhr ( Erste Heimrunde)

SV Steinbacher Kirchdorf – SV Schlitters-Bruck-Strass 17.08.2024 um 19.00 Uhr ( Erste Heimrunde)

Am 25.6.2024 haben wir eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen gehabt. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir unsere Statuten geändert und stellen uns in Zukunft auch neu auf!“

Persönliche Anliegen?

Hannes Kirchmair: „Mein Anliegen wäre es, dass der Verband eine klare Linie verfolgt bzw. beschließt puncto Aufstieg und Abstieg. Wenn eine Mannschaft nach Ende der Saison auf einen Aufstiegsplatz steht, dann muss diese auch aufsteigen! Wenn eine Mannschaft nach Ende der Saison auf einen Abstiegsplatz steht, dann muss diese auch in die nächst tiefere Liga absteigen! Wenn ein Verein nicht in die nächst tiefere Liga will trotz Abstieg, dann darf er in der letzten Liga wieder anfangen!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.