Mayrhofen tut sich in Angerberg sehr schwer

Runde zwei in der Landesliga Ost und SVG Mayrhofen tat sich nach dem Remis in der ersten Runde auch beim SV Angerberg schwer. Angerberg nach der klaren Niederlage in Runde eins gegen Stumm auch etwas angeschlagen, konnte die Partie lange offen halten. In der Offensive hatte Mayrhofen im Abschluss Probleme und so fielen die entscheidenden Treffer zum 3:1 für Mayrhofen erst in der Schlussphase.

Ante Pinjuh mit Doppelpack

Insgesamt hatten die Mayrhofener mehr vom Spiel, allerdings versuchten sie es viel zu oft durch die Mitte. Hier aber waren die Hausherren gut eingestellt und vom Tormann Johann Sulzenbacher gut organisiert. Einmal war dann doch der Goalgetter der Gäste – Ante Pinjuh zur Stelle und brachte seine Mannschaft in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Das 1:1 durch Philipp Gschösser in der 44. Minute fiel bei einen der seltenen Angriffen der Angerberger. Mit 1:1 geht es in die Pause.

Nach der Pause verstärkten die Gäste den Druck, änderten aber ihre Spielweise nur wenig, sodass sie kaum zu Torchancen kamen. In den Schlussminuten der Partie – 88. und 94. Minute - dann doch noch zwei Treffer der Zillertaler. Florian Tipotsch mit einem „Außenristschlenzer“ und wiederum Ante Pinjuh sicherten den Sieg der Mannen um Kapitän Geisler. „Ein Pflichtsieg, der mit viel Kampf und Krampf, letztlich dann doch verdient, erspielt wurde“, so der siegreiche Trainer Thomas Fiegl.

Münster noch ohne Punkteverlust

Münster gewinnt auch das zweite Spiel der Meisterschaft gegen Kirchdorf mit 2:0 und setzt sich an die Tabellenspitze. Hippach und Bruckhäusl spielen am Sonntag um 17 Uhr, die Partie Kufstein II gegen Kolsass/Weer wurde verschoben und wird am 26. Oktober 2020 um 18 Uhr ausgetragen.

