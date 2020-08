Brixen entzaubert Stumm

Details Dienstag, 18. August 2020 20:52

Nach dem 5:1 Kantersieg der SVG Stumm in der ersten Runde der Landesliga Ost gegen Angerberg, ging es in Runde zwei auswärts gegen den SV Brixen. Für Stumm war in dieser Partie nicht viel zu holen. Brixen führte bereits 4:0 als Stumm in der Schlussphase das Ergebnis mit 4:2 noch erträglicher machen konnte.

Brixen führt zur Pause 2:0

Andreas Hölzl. Trainer SV Brixen: „Brixen hatte von Anfang an die Partie gegen einen tiefstehenden Gegner unter Kontrolle - und übernahm ab der ersten Minute das Kommando! Durch schnelles Kombinationsspiel kamen wir immer wieder gefährlich vors Tor der Gäste. Schlussendlich kam es durch einen schnellen Vorstoß von Michael Grahammer zu einen völlig zurecht gegebenen Elfmeter, welchen Stefan Bucher in souveräner Manier in der 25. Minute verwandelte. Brixen hielt weiterhin das Tempo hoch und kam dann vor der Pause durch einen herrlichen Freistoß von Philipp Schmidt zum hochverdienten 2:0.

Anfang der zweiten Hälfte wurden dann einige offensive Aktionen nicht mehr so sauber fertig gespielt, dadurch kam Stumm für einen kurzen Moment besser ins Spiel. Schlussendlich machten wir durch eine sehenswerte Kombination das 3:0 durch Maxi Aschaber, welchen dann auch noch das 4:0 gelang. Leider konnten wir die Konzentration nicht über neunzig Minuten hoch halten und so kam Stumm noch zu zwei völlig unnötigen Treffern in der Schlussphase durch Mario Steiner und Stefan Wechselberger. Trotzdem ein großes Lob an meine Jungs zu diesem Heimsieg!“

Beste Spieler SV Brixen: Stefan Bucher (ZM), Maxi Aschaber (ST), Michael Grahammer

