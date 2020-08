Coach von Walchsee nach Partie in Buch: „Punkteteilung wäre gerechter gewesen!“

Details Dienstag, 18. August 2020 21:07

Eine sehr enge Partie gab es in der zweiten Runde der Landesliga Ost in Buch zu sehen. Die Heimelf kann sich am Ende mit 2:1 gegen den SV Walchsee durchsetzen, aber auch die Gäste hätten das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können. Buch klettert mit dem 2:1 in der Tabelle auf Platz fünf, Walchsee liegt mit einem Punkt aus der ersten Partie der laufenden Meisterschaft gegen Thiersee auf Platz zehn.

Bittere Niederlage

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Eine bittere Niederlage, denn aus meienr Sicht wäre eine Punkteteilung wohl gerechter gewesen. Ich veränderte die Startelf zum Thierseespiel auf einigen Positionen um besser auf den Gegner einzugehen - auch erstmals mit dem jungen Emilio Tiric von Anfang an. Das Spiel begann - wie erwartet - mit Druck von den Buchern, wo wir gut dagegen arbeiteten. Durch einen individuellen Fehler meiner Hintermannschaft konnte Buch aber trotzdem in der 12. Minute durch Patrik Delic in Führung gehen. Im Laufe des Spiels wurden meine Mannen immer mutiger und so fanden wir auch einige Chancen vor – aber 1:0 für Buch zur Pause.

Kurz nach der Pause der verdiente Ausgleich durch Neuerwerbung Stefan Fahringer. Anschließend drückten wir auf das 2:1, wobei der Torwart des Gegners Andreas Hartner mehrfach in Not klären konnte. In dieser Drangphase kassierten wir dann völlig unnötig das 1:2 durch eine schöne Aktion der Buche, abgeschlossen von Manuel Ruech. In Rückstand probierten wir dann nochmals uns offensiv in Szene zu setzen und machten natürlich etwas auf, wodurch der Gegner noch zur einen oder anderen Torchance kam.

Zusammenfassend: Es wäre wohl diese wie letzte Woche beim 1:1 gegen Thiersee mehr drin gewesen, trotzdem muss man sich bei einer Niederlage gegen eine sehr gut organisierte Bucher Mannschaft nicht verstecken.“

Beste Spieler SV Walchsee: Maximilian Zanier (TW), Stefan Fahringer (MF)

