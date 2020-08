Hippach kann nach enger Kiste gegen Bruckhäusl weiße Weste verteidigen

Details Dienstag, 18. August 2020 21:23

An die 400 Zuschauer und Fans sahen in der zweiten Runde der Landesliga Ost ein erstklassiges und sehr spannendes Duell zwischen dem SK Hippach und dem FC Bruckhäusl. Der erst achtzehnjährige Matthias Eberharter schnürte mit einem Doppelpack in einer sehr ausgeglichenen Partie denn zweiten Dreier von Hippach mit und so ist Hippach in der Landesliga Ost neben Tabellenführer Münster die zweite Mannschaft ohne Punkteverlust nach zwei Partien.

Doppelpack von Matthias Eberharter für Hippach

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „In einer durchaus ausgeglichenen Partie konnte unsere Mannschaft trotz anfangs mehr Spielanteilen für die Gäste nach 39 Minuten die Führung übernehmen. Unsere Nummer zehn Matthias Eberharter kam nach einem weiten Einwurf von Patrick Steinberger in Ballbesitz und beförderte den Ball per Vollspannschuss über den gegnerischen Schlussmann ins Tor. Mit der 1:0-Führung ging es in die Pause.

In der Halbzeitansprache schaffte es das Trainerteam die Spielweise so anzupassen, dass unsere Mannschaft im zweiten Durchgang etwas höher stand und durch besseres Pressing- und Zweikampfverhalten zu mehr Ballgewinnen kommen konnte. Spätestens als Schlussmann Patrick Schiestl kurz nach Wiederanpfiff mit einer spektakulären Rettungsaktion einen Abschluss aus nächster Nähe abwehren und so unsere Führung festhalten konnte, wurde unser Team endgültig selbstbewusster und stärker. Wieder war es Matthias Eberharter, der nach einem Torwartpatzer als Schnellster reagierte und unsere Führung in Minute 66 auf 2:0 ausbauen konnte - Doppelpack für Matthias! Unsere Nummer neun Marko Pivoda verpasste es durch eine vergebene Doppelchance mit Lattentreffer den Deckel auf die Partie zu machen und so gelang den Gästen per Elfmeter von Andreas Spitzenstätter in der 69. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Trotz offenem Schlagabtausch mit vergebenen Torchancen auf beiden Seiten, konnte unser Team die Führung über die Zeit bringen und so nach dem Auftaktsieg in Schwoich die nächsten drei Punkte auf das Konto buchen.

Beste Spieler SK Hippach: Matthias Eberharter (18 Jahre, Flügelstürmer, zwei Tore) und Tormann Patrick Schiestl, der mit seiner Glanzparade die Führung festhielt“

