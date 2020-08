Brixen mit dominanter Partie gegen Walchsee

Details Sonntag, 30. August 2020 22:03

Nur drei Spiele der vierten Runde der Landesliga Ost konnten programmgemäß stattfinden und mit dem SV Thiersee gibt es auch einen neuen Tabellenführer – die Tabelle aber ziemlich verzerrt, da die Teams zwei bis vier Spiele bislang bestreiten konnten. Thiersee hat gegen Kolsass/Weer 2:0 gewonnen, Hippach und Kirchdorf trennen sich am Sonntag 1:1. Ganz klar läuft die Partie SV Brixen gegen den SV Walchsee – Brixen gelingt ein klarer 5:0 Erfolg.

Eine von vorne bis hinten gelungene Vorstellung von Brixen!

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Brixen übernahm von der erste Minute an das Kommando in dieser Partie. Mit sehr viel Nachdruck kombinierten wir uns vor das Tor des Gegners. Durch eine super Kombination fiel dann das 1:0 - sehenswert vorbereitet durch Grahammer/Grahammer und vollendet durch Sturmpartner Roman Beihammer. In weiterer Folge hielten wir das Tempo sehr hoch und schlussendlich gelang uns durch einen Foulelfmeter - Foul am durchbrechenden Stefan Bucher Stefan - von Kapitän Peter Kofler das hochverdiente 2:0 noch vor der Halbzeitpause.

Durch den starken Dauerregen wurde der Platz von Minute zu Minute tiefer, dieser konnte jedoch die Spiellaune der Brixner Jungs nicht stoppen. Nach der Halbzeit suchten wir die schnelle Entscheidung und so gelang uns durch schnelle Vorstöße die 3:0 und 4:0 Führung durch Philipp Schmidt bzw. Michael Grahammer! Anschließend schalteten die Jungs für zehn Minuten einen Gang zurück, wodurch Walchsee zu ein bis zwei gefährlichen Aktionen kam, welche jedoch die Abwehrreihe mit Torwart Martin Kreidl gekonnt zunichte machte.Wir hörten nie auf mit Schwung nach vorne zu spielen und so gelang uns noch das 5:0 in der 84. Minute – abermals Michael Grahammer. Ein von vorne bis hinten sehr gelungene Vorstellung der Brixner Jungs. Dickes Pauschallob für die ganze Mannschaft!“

Beste Spieler SV Brixen: Grahammer Markus (ZM), Grahammer Michael (ST), Schmidt Philipp (RM), Pirchmoser Marcel (IV)

