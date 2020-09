Thiersee nach Sieg gegen Kolsass/Weer neuer Tabellenführer – Remis zwischen Hippach und Kirchdorf

Details Montag, 31. August 2020 20:03

Nur drei Spiele konnten in der vierten Runde der Landesliga Ost ausgetragen werden und ein Team das spielen konnte hat die Gunst der Stunde genützt und die Tabellenführung übernommen. Der SV Thiersee bietet gegen den SV Raika Kolsass/Weer eine starke Leistung und gewinnt 2:0. Der SK Hippach und der SV Steinbacher Kirchdorf trennen sich 1:1. Die Tabelle nicht aussagekräftig, da die Mannschaften zwei bis vier Spiele bestritten haben. Nach Verlustpunkten führen Kufstein II und Münster mit weißer Weste, allerdings erst mit zwei ausgetragenen Partien.

Hippach war gegen Kirchdorf dem Dreier näher

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „In der 4. Runde der Landesliga Ost durften wir den SV Steinbacher Kirchdorf im Hippacher Lindenstadion willkommen heißen. Unsere Mannschaft erwischte mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen merklich guten Start in die neue Saison. Die Gäste auf der Gegenseite, nach drei Saisonspielen bisher punktelos, wollten zeigen, dass sie heute bereit für den ersten Dreier in der laufenden Saison sind. Bis auf den wieder genesenen Dominik Geisler vertrauten wir derselben Elf, welche bereits gegen den FC Bruckhäusl erfolgreich war.

In der ersten Halbzeit zeigte sich ein ausgewogenes Spiel, welches die ganz großen Torraumszenen vermissen lies. Unsere Nummer 21, Patrick Steinberger, kam in Minute 25 zu einer aussichtsreichen Abschlussgelegenheit, welche vom heraus eilenden Torwart der Kirchdorfer vereitelt wurde. In der 30. Spielminute konnte der stark aufspielende Maximilian Baldauf im Tor der Kirchdorfer sich abermals auszeichnen, als er einen stark getretenen Freistoß unseres Kapitäns, Christoph Hanser, über die Torstange ins aus lenken konnte. Derweil versuchten sich die die Kirchdorfer nach Ballgewinn im Konterspiel über ihre schnellen Flügelspieler und so kam es, dass die Gäste nach einem gut zu Ende gespielten Angriff über die linke Seite durch den einlaufenden Norbert Mitterer in Minute 40. mit 1:0 in Führung gingen. Jedoch steckten unsere Jungs nicht auf und wollten den Ausgleich noch vor der Halbzeit erzwingen. In der 44. Spielminute tankte sich Matthias Eberharter über die linke Seite durch und konnte im 16-Meter-Raum nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Eberharter staubtrocken. Halbzeitstand 1:1.

Für Halbzeit zwei hatten sich unsere Jungs einiges vorgenommen und man sah ein verbessertes Bild unserer Mannschaft. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen wir zu einer guten Kontergelegenheit, welche Markus Eberharter - anstatt in aussichtsreicher Position abzuschließen - nochmals quer legte und der darauffolgende Abschluss durch Matthias Eberharter geblockt wurde. Durch die Hereinnahme unserer Einwechselspieler konnte unser Trainerteam nochmals frischen Wind erzeugen, denn die Spieler um Johannes Steinberger und Marko Pivoda waren heiß zu zeigen, dass sie in die erste Elf gehören. Ab der 64. Minute agierte unsere Mannschaft zudem in Überzahl, da der Torschütze auf Seiten der Kirchdorfer nach einem Foul und einer darauffolgenden Tätlichkeit - Griff ins Gesicht - die gelb/rote Karte sah. Die Highlights der zweiten Halbzeit zusammengefasst: Ein ausgezeichneter Freistoß über die Mauer von Patrick Steinberger, konnte mit einer sehenswerten Parade ins Toraus gelenkt werden. Doppelchance nach Stanglpass von Mathias Huber durch Johannes Steinberger und Matthias Eberharter im 16er, welche die Kirchdorfer Defensive mit allen erlaubten Körperteilen zu verteidigen wusste. Ein Schuss aus der Drehung in Nähe des Elfmeterpunkts von Marian „Marko“ Pivoda, welcher knapp an der linken Torstange vorbeizog. Unsere Gäste strahlten nach der Halbzeitpause keine Gefahr mehr aus und so musste sich unser Rückhalt Patrick Schiestl nur mehr mit dem Fuß auszeichnen.

Fazit zum Spiel: Eine ausgeglichene, verbesserungswürdige erste Spielhälfte gefolgt von einer stark verbesserten zweiten Halbzeit. In Summe hätte sich unsere Mannschaft aufgrund des Chancenübergewichts die drei Punkte verdient gehabt, jedoch blickt man mit sieben Punkten aus drei Spielen auf einen erfolgreichen Start in die Landesliga Ost Saison zurück. Vielen Dank an die zahlreich erschienen Zuschauer und dem SV Steinbacher Kirchdorf viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf!“

Beste Spieler SK Hippach: Beide 6er Tobias Emberger und Patrick Steinberger

Spielanalyse vom sportlichen Leiter des SV Kirchdorf

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „In der 4. Runde der diesjährigen Landesliga Ost Saison gastierten unsere Burschen im Zillertal gegen den heimstarken SK Hippach. Die Voraussetzungen für diese Partie waren nicht allzu gut, da der SVK abermals auf drei Stammspieler verzichten musste. Doch die Ansage letzten Montag kam bei jedem Spieler an, wie man am letzten Sonntag gesehen hat. Rein ins Spiel

In der ersten Minute hatte die Heimmannschaft schon die erste gute Chance, durch einen Weitschuss, der knapp am Pfosten vorbeiging. Danach nahmen unsere Jungs immer mehr das Spielgeschehen in die Hand, taktierten Ballbesitz und in weiterer Folge spielten wir uns auch einige Chancen heraus, oft sahen unsere mitgereisten Fans auch herrliche Spielzüge der SVK Kickers.

Kurz vor der Halbzeit stellte unsere Mannschaft dann auf das verdiente 0:1, nach einer schönen Aktion traf unsere Nummer 8 Norbert Mitterer. Doch die Führung hielt nicht lange an, quasi mit dem Halbzeitpfiff bekamen wir einen Elfmetergegentreffer und so stellten die Gastgeber auf 1:1, und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit gehörte am Beginn noch uns, bis zur 64. Minute, wo unser Torschütze aus einer Aktion die zweite gelbe Karten bekam und so vom Platz gestellt wurde. So mussten unsere Jungs etwa eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Nach dieser Aktion wollten wir nur noch dieses Ergebnis über die Zeit bringen, daraus ergaben sich dann zwei bis drei Topchancen für die Heimmannschaft. Man merkte, sie wollten unbedingt den Dreier, und versuchten es mit allen Mitteln, auch oft sehr unfair, aber das ist ja nichts Neues. Doch es blieb dann beim gerechten Unentschieden.

Fazit: Super Leistung unserer Burschen vor allem in der ersten Halbzeit, mit einem kleinen Schönheitsfehler durch den Ausschluss. Wenn wir uns weiter so präsentieren, kann der erste Dreier nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die nächste Chance dafür wäre schon am kommenden Freitag, dem 4. September 2020, wenn unsere Mannschaft zu Hause auf den Tabellenführer Thiersee trifft.“

Thiersee erobert mit Sieg gegen Kolsass/Weer Tabellenspitze

Rainer Fankauser, Obmann SV Thiersee: „Eine sehr starke Vorstellung des SV Thiersee. Kolsass stand relativ tief, jedoch robust. Thiersee jedoch spielerisch und kämpferisch besser. Das 1:0 für unser Team durch einen Freistoß von Manuel Pfluger in der 27. Minute, das 2:0 erzielte Michael Juffinger in Minute 55. Sehr gute Leistung des Schiedsrichters Midhat Taletovic!“

