Mayrhofens Paradesturm verletzt – Heimniederlage gegen Münster!

Nach einem 0:1 Rückstand zur Pause setzte zwar SVG Mayrhofen zum Sturmlauf gegen den SC Münster in Hälfte zwei an – aber es fehlen die Vollstrecker vorne ganz bitter. Ohne Pinjuh, Filipovic und Knauer landet der Ball nur selten im Netz des Gegners und so konnte Münster in der fünften Runde der Landesliga Ost in Mayrhofen mit einem 1:0 Erfolg drei Punkte holen.

Drei Torschüsse in neunzig Minuten

Schönes Wetter, gut bespielbarer Fußballplatz, alles war angerichtet für ein gutes Spiel. Das Niveau dieser Begegnung allerdings hielt sich in Grenzen, kaum Torszenen und insgesamt nur drei (!) Torschüsse, zwei von Münster und einer von den Hausherren. Die Mayrhofener optisch überlegen, aber ohne Durchschlagskraft, die Gäste bei ihren vereinzelten Vorstößen und vor allem bei ihren weiten Einwürfen durch Daniel Nagraisalovic in der ersten Halbzeit immer wieder gefährlich. Die Führung durch Önder Tohumcu in der 33. Minute war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unverdient. Im zweiten Durchgang drückten die Hausherren den Gegner an die Wand, diese Überlegenheit endete aber meist an der Strafraumgrenze, hier bemerkte man immer mehr die Abwesenheit von Pinjuh, Filipovic und Knauer, die allesamt verletzungsbedingt pausieren mussten. Die Gäste kamen in diesem Abschnitt nur mehr selten über die Mittellinie. „Den Ausfall unseres Paradesturms konnten wir nicht kompensieren, obwohl ein Unentschieden durchaus möglich gewesen wäre“, so Mayrhofen-Trainer Thomas Fiegl.

Tabellensituation und Nachtragsspiele

Thiersee führt zwar nach dem dramatischen 4:3 Erfolg in Kirchdorf die Tabelle an, nach Verlustpunkten sind aber Kufstein II und Münster die stärksten Mannschaften der Liga. Auch Kufstein II gewinnt die dritte Partie gegen Hippach mit 2:1. Hippach und Buch - 2:0 Sieg auswärts gegen Kolsass/Weer – aber noch gut im Rennen. Zumindest in der fünften Runde konnten an diesem Wochenende alle Spiele angepfiffen werden. Ein kurzer Überblick welche Spiele noch nachgetragen werden müssen. Am 8. September Stumm gegen Münster und Kolsass gegen Hippach, am 15. September Stumm gegen Mayrhofen, am 16. September Angerberg gegen Schwoich und Buch gegen Bruckhäusl, am 26. Oktober Kufstein II gegen Kolsass und gar erst am 7. November Münster gegen Kufstein II – also höchst wahrscheinlich ein echter Kracher kurz vor der Winterpause.

