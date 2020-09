Kufstein II gewinnt auch das Spitzenspiel gegen Hippach

Details Dienstag, 08. September 2020 00:37

Der FC Kufstein II kann in der Landesliga Ost in der fünften Runde die weiße Weste verteidigen – allerdings hat Kufstein erst das dritte Spiel absolviert. Der SK Hippach kommt in der ersten Hälfte in Kufstein überhaupt nicht ins Spiel und Kufstein verteidigt in der zweite Hälfte die Pausenführung von 2:0 erfolgreich. Der Anschlusstreffer zum 1:2 ist die einzige Torausbeute der Gäste.

Kufstein stark im Finish – aber es reicht zu keinem Punkt mehr!

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Noch ungeschlagen wollten wir in Kufstein zumindest ungeschlagen bleiben. Doch nach einem Doppelschlag der Kufsteiner in der 8. und 25. Minuten lagen wir schon 0:2 zurück. Die Treffer für Kufstein haben Daniel Grube rund Ogün Ay erzeilt. Durch zwei Eigenfehler konnten die Kufsteiner zweimal unbedrängt den Ball über die Linie drücken. Meine Jungs waren in der ersten Hälfte leider nicht vorhanden und konnten dadurch auch nicht gefährlich vor das Tor der Heimelf kommen. Kufstein war feldüberlegen, konnte aber in weiterer Folge auch nicht mehr gefährlich vor unser Tor kommen und so ging es mit 2:0 für Kufstein II in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit meine Elf wie ausgewechselt. Wir drückten die Kufsteiner in ihre Hälfte und starteten einen Angriff nach den anderen. Doch es gelang uns nur noch der Anschlusstreffer durch einen Freistoß von Christoph Hanser in der 74. Minute. Kufstein hat nach Seitenwechsel gut verteidigt und feiert somit den dritten Sieg in Folge. Gratulation! Weiter geht es für uns am Dienstag, dem 8.9.20, mit der Nachtragspartie gegen Kolsass um 20:00 Uhr!“

