Walchsee dreht Spiel gegen Stumm durch drei Treffer in acht Minuten!

Details Dienstag, 08. September 2020 01:08

Als Ergebniskrise bezeichnet der Trainer des SV Walchsee Niko Praschberger die letzten Spiele seiner Mannschaft in der Landesliga Ost und auch in der fünften Runde gegen SVG Stumm sah es nicht gut aus. 0:2 nach einer Viertelstunde, aber mit einem tollen Finish kann Walchsee die Partie noch mit 4:2 gewinnen.

Walchsee lässt es zwischen Minute 77 und 85 krachen!

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Boah, nichts für schwache Nerven. Man muss jedem gratulieren der sich dieses Spiel live angesehen hat, denn es war viel geboten. Wir waren durch die Ergebniskrise schon sehr stark unter Druck, und haben uns vorgenommen. endlich die guten Trainingsleistungen auf den Platz zu bringen und in positive Ergebnisse umzumünzen. Das Spiel startete gut und wir hatten gleich eine Topchance durch Stefan Fahringer. die leider ungenützt blieb. Genau im Gegenzug fingen wir uns aus einem Freistoß das 0:1 durch Franz Josef Eberharter ein. Wieder zeichnete sich das selbe Bild wie in den letzten Wochen ab – und dies war auch in den Köpfen verankert und so dauerte es nicht lange und es klingelte wieder in unserem Gehäuse. 0:2 nach sechzehn Minuten. Auf gut deutsch - richtig ….! Torschütze für Stumm war Kaan Sasmaz

Als Reaktion darauf stellten wir um und so kamen auch wir wieder zurück ins Spiel. Florian Widmann vollendete eine tolle Aktion zum 1:2 in der 30. Minute. Kurz vor der Pause agierten wir zu naiv auf einen weiten Ball und verursachten einen zu dieser Zeit völlig unnötigen Elfmeter. Doch der seit Wochen starke Maximilian Zanier konnte diesen gekonnt parieren. Der gehaltene Elfmeter und einige ungewöhnliche Dinge die in der Halbzeitpause vor sich gingen, belebten das komplette Team. Die zweite Hälfte war dann wie aus einem Guss und der unbändige Wille brachte uns nach der Reihe eine Vielzahl von Topchancen – aus denen in 8 Minuten drei Treffer für uns resultierten. Stefan Fahringer, Mario Baumgartner und Baris Harmanci trafen zwischen der 77. und 85. Minute über sehenswert heraus gespielten Aktionen.

Danach merkte man, dass dieser Dreier enorm wichtig war, vor allem auch durch die Tatsache, dass ein vielleicht doch schon verlorenes Spiel noch gedreht wurde. Gefeiert wurde anschließend auch und kommende Woche geht es wieder weiter! Ein dickes Pauschallob für die ganze Mannschaft!“

Bester Spieler SV Walchsee: Maximilian Zanier (TW)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten