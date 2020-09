Sicherer Dreier des SV Brixen gegen Bruckhäusl

Details Dienstag, 15. September 2020 11:26

In der Landesliga Ost hat sich Münster nach der sechsten Runde durch das 3:2 im Schlager gegen Hippach wohl zum ersten Titelanwärter neben Kufstein II gestempelt. Dahinter bleibt es aber sehr eng, denn der SV Brixen hat mit einem 4:0 gegen den FC Bruckhäusl Platz drei erobert. Im zweiten Schlager der Runde unterlag Thiersee zuhause Kufstein II und damit sind die beiden Titelfavoriten zunächst einmal fixiert. Brixen und Hippach bleiben im Rennen, dahinter lauert Mayrhofen, die natürlich noch viel Luft nach oben haben, aber doch schon sieben Punkte hinter Münster liegen.

Eine rundum gute, reife Leistung

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Von Anfang an ein sehr engagierte reife Leistung meiner Mannschaft! Die Jungs nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und so gelang bereits nach sechs Minuten der Führungstreffer durch Alex Astl aus einem Eckball! Meine Männer legten eine großartige Spielfreude an den Tag und leisteten von vorne bis hinten auch die nötige Defensivarbeit. Durch einen Einwurf und sehenswerten Sololauf von Philipp Schmidt gelang noch vor der Halbzeit das hochverdiente 2:0. Die Männer legten in der zweiten Halbzeit nochmals vom Tempo her zu und so wurden zahlreiche Chancen heraus gespielt, welche zu noch zwei sensationellen Toren durch Michael Grahammer führten. Meine Truppe blieb trotz der 4:0 Führung dran und so kamen wir noch zu weiteren drei Stangenschüssen. Eine rundum gute, reife Leistung der Jungs! Pauschallob!“

Beste Spieler SV Brixen: Mathias Bachler (IV), Alex Astl (ZM), Stefan Bucher (LM), Philipp Schmidt (RM), Michael Grahammer(ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten