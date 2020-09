Schützenfest von Mayrhofen gegen Bruckhäusl und Absageflut in der Landesliga Ost

Details Sonntag, 27. September 2020 01:25

Wenn schon Absagen unbedingt sein müssen, dann nicht wegen Corona, sondern wegen ganz „normalen“ Regengüssen. So geschehen zum Auftakt der achten Runde der Landesliga Ost. Lediglich die Partie Bründl Sports SVG Mayrhofen gegen den FC Bruckhäusl konnte am 26.9.20 ausgetragen werden und diese brachte einen Torregen von Mayrhofen. Zur Pause stand es zwar nur 1:0 – in Hälfte zwei traf aber Mayrhofen noch sechsmal und gewinnt 7:0.

Josip Filipovic – drei Tore in sieben Minuten!

Ein Schützenfest der Sonderklasse, sechs Tore im zweiten Abschnitt des Spieles sieht man auch nicht alle Tage. Die Hausherren nahmen das Heft sofort in die Hand: zwei Tore gleich am Anfang wurden aufgrund von Abseitsstellungen nicht anerkannt, aber als dann Manuel Einwallner kurz vor der Pause (37.) das 1:0 erzielte, war der Bann für Mayrhofen gebrochen. Josip Filipovic erhöhte nach der Pause mit seinem lupenreinen Hattrick (50., 55., 57. Minute) auf 4:0. Die restlichen drei Tore erzielten nochmals Manuel Einwallner (67.), Michael Eberl (75.) und Kapitän Christian Pendl (88.).

„In der zweiten Halbzeit lief alles nach Plan, der Sieg auch in dieser Höhe verdient“, so Trainer Thomas Fiegl. „Aus einer guten Mannschaft ragten noch die überragenden Manuel Einwaller, der dreifache Torschütze Josip Filipovic und der äußerst lauffreudige Robert Eberharter heraus!“

Letzte Partie wird erst am 26. Oktober nachgetragen!

Drei der verschobenen Partien sind noch nicht fixiert, zwei Partien haben schon einen Ersatztermin bekommen. Buch gegen Hippach wird am 20. Oktober um 19:30 Uhr nachgetragen, der Schlager der Runde – Münster gegen Thiersee am 26. Oktober um 14 Uhr. Angerberg gegen Kufstein II soll programmgemäß am 27.9.20 um 17 Uhr angepfiffen werden. Die Lage in der Tabelle schwer zu überblicken. Münster hält mit weißer Weste nach wie vor die Tabellenspitze, Mayrhofen mit einem Spiel mehr und vier Punkten Rückstand auf Platz zwei. Nach Verlustpunkten ist allerdings Kufstein II recht klar die Nummer zwei der Liga. Am Tabellenende hat Bruckhäusl etwa den Kontakt zum Feld verloren, auf Walchsee fehlen zwei Punkte. In der kommenden Runde das direkte Duell zwischen Bruckhäusl und Walchsee am Tabellenende, oben treffen Kufstein II und Brixen direkt aufeinander.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten