Hippach holt nach Coronapause Dreier gegen Angerberg

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 13:29

Erfolgreicher Wiedereinstieg des SK Hippach in die Meisterschaft der Landesliga Ost nach einer coronabedingten Pause. In einer sehr engen Partie setzt sich Hippach gegen den SV Angerberg mit 1:0 durch. Damit hält Hippach den Kontakt zur Tabellenspitze, für Angerberg wird es am Tabellenende immer enger. Mit sechs Zählern steht Angerberg auf Platz zwölf der Tabelle, drei Punkte vor Kirchdorf, hat allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen.

Angerberg hätte sich Punkt verdient!

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „23 Kalendertage sind seit dem letzten Meisterschaftsspiel unserer KM I aufgrund einer COVID-19 bedingten Zwangspause vergangen. Nach zehntägiger Heimquarantäne ging es für unsere Jungs am Sonntag, dem 4.10.2020 gegen den SV Angerberg wieder auf Punktejagd.

Unser Team um Kapitän Christoph Hanser fand gut ins Spiel und konnte in den ersten Minuten offensiv Akzente setzen. In der 6. Minute wurde Dominik Geisler im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Mit einem mustergültigen Elfmeter der Marke „Unhaltbar“ konnte unsere Nr. 17, Markus Eberharter, auf 1:0 stellen. Im Verlauf der ersten Halbzeit erarbeitete sich unser Gegner der SV Angerberg ein spielerisches Übergewicht, richtige Gefahr kam jedoch bei den zahlreichen Eckbällen und Freistößen nicht auf. In der 30. Minute kreuzte Patrick Steinberger nochmals gefährlich vor dem Tor von Angerberg Keeper Johann Sulzenbacher auf, als er einen Stanglpass von Lukas Troppmair aus sechs Metern direkt zu verwerten versuchte, jedoch blieb das wichtige 2:0 aus.

In der der zweiten Halbzeit sah man wie unser Team der langen Ligaunterbrechung Tribut zollen musste, den der SV Angerberg konnte nochmals zulegen und schnürte uns großteils in der eigenen Hälfte ein. In einer sehenswerten 1:1 Situation konnte sich unser Torwart Patrick Schiestl in der 60. Spielminute auszeichnen, als er gegen den andribbelnden Stürmer aus Angerberg die Oberhand behielt. Das spielerische Übergewicht in nennenswerte Torraumszenen ummünzen wollte aber auch den Gästen an diesem Spieltag nicht gelingen. In der 65. Minute wurde nach einer schön heraus gespielten Offensivaktion abermals Patrick Steinberger freistehend im 16er von Dominik Geisler in Szene gesetzt, jedoch ging dieser Schuss knapp an der linken Torstange vorbei.

Resümee zur Partie: Der Wiedereinstieg in den Ligaalltag ist mit dem wichtigen 1:0 geglückt. Der mangelnde Spielrhythmus und das fehlende Training der letzten Wochen, war bei unseren Jungs nicht zu übersehen. Ohne zu glänzen, jedoch mit einer tadellosen Leistung unserer Defensivabteilung, konnten wichtige drei Punkte „erkämpft“ werden. Wir wünschen unserem Gegner dem SV Angerberg, der sich an diesem Spieltag sicherlich einen Punktgewinn verdient gehabt hätte, viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf.“

Beste Spieler SK Hippach: Patrick Schiestl (Tor), Christoph Hanser (IV) und Lukas Daum