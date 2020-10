Maximilian Baldauf im Tor von Kirchdorf hielt Niederlage gegen Mayrhofen im erträglichen Rahmen

Details Samstag, 10. Oktober 2020 14:59

Auftakt zur zehnten Runde der Landesliga Ost zwischen dem SV Steinbacher Kirchdorf und SVG Mayrhofen. Ganz klar überlegene Gäste scheiterten mehrmals an einer unglaublich guten Vorstellung des Goalie von Kirchdorf, Maximilian Baldaud. So hielt sich die Niederlage der Heimelf mit 0:2 im Rahmen. Mayrhofen übernimmt damit für zumindest 24 Studnen die Tabellenführung, am Samstag ab 16 Uhr kann aber Münster mit einem Sieg im Schlager gegen Buch wieder die Tabellenführung übernehmen. Nach Verlustpunkten ist ja die Führung von Münster klar und auch Kusftein II liegt in dieser Wertung drei Punkte vor Mayrhofen und trifft am Samstag um 17 Uhr auswärts auf Stumm.

Mayrhofen dominiert deutlich

Die Gäste aus dem Zillertal übernahmen von Beginn an das Kommando: Torchancen im Minutentakt, allein Ante Pinjuh scheiterte in der ersten Halbzeit dreimal, jedes mal fand er seinen Meister in Tormann Max Baldauf. Die längst fällige Führung durch Ante Pinjuh (32.) fiel allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position. Im zweiten Abschnitt zu Beginn weiter rollende Angriffe der Mayrhofener, die aber immer noch nicht zum 2:0 führten. Hektisch wurde es in der 53. Minute: Der Kirchdorfer Norbert Mitterer wurde nach einem schweren Foul an Stefan Pramstraller zu recht ausgeschlossen, im Anschluss daran wurde der Zillertaler Christoph Hanser nach einer Rempelei vom gut amtierenden SR. Georg Hofer ebenfalls mit rot vom Feld geschickt. Jetzt plötzlich hatten die Hausherren das Heft in der Hand, Chancen allerdings konnten sie sich in dieser Phase nicht erarbeiten. Nach einer Viertelstunde übernahmen wieder die Zillertaler und hatten wieder etliche Torchancen, aber wiederum konnten sie den überragenden Tormann der Hausherren Baldauf nicht bezwingen, mit einem gehaltenen Elfmeter von Ante Pinjuh hielt er seine Farben weiter im Spiel. Dann doch das 2:0 (85.) Manuel Einwallner bediente seinen Kapitän Christian Pendl und dieser verwandelt gekonnt. Am Ende ein verdienter Sieg der Gäste aus dem Zillertal.

Bester Spieler SV Steinbacher Kirchdorf: Maximilian Baldauf (Tor)

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Josip Filipovic, Ante Pinjuh und Stefan Pramstaller