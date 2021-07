Coach von Buch: „Brixen hätte sich einen Punkt verdient!“

Details Montag, 26. Juli 2021 11:46

Viel Pech hat der SV Brixen zum Auftakt der Landesliga Ost Saison 21/22 zuhause gegen den FC Buch. Nach einer eher enttäuschenden ersten Hälfte ist man nah dran die Führung von Buch auszugleichen, trifft aber zweimal nur die Latte. Der erste Tabellenfüheer ist Söll, Aufsteiger Kramsach überrascht mit einem 2:1 Erfolg in Walchsee. Stumm gegen Mayrhofen musste wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen werden, ein Nachtragstermin steht noch nicht fest.

Pech für Brixen – zwei Stangenschüsse

Brixen ist in dieser Partie leichter Favorit, man ist ja erst in der Relegation am Aufstieg in der Vorsaison gescheitert. In der ersten Hälfte ist am Spielfeld nicht allzu viel los, es gibt aber doch ein leichtes Übergewicht für die Gäste. Konkrete Tormöglichkeiten sehen die Fans und Zuschauer eigentlich keine einzige, so geht es mit 0:0 in die Pause.

Buch startet mi einer guten Phase in Hälfte zwei und in der 62. Minute fällt auch die Torsperre in dieser Partie. Manuel Ruech bringt die Gäste mit 1:0 in Führung. Eine ganz starke Einzelaktion, tolles Dribbling und der Ball wird ins kurze Eck versenkt. Für Brixen hat aber die Torsperre Bestand. Großer Druck der Heiemlf auf den Ausgleich und viel Glück für Buch – zwei Stangenschüsse von Brixen. So bringt Buch den überraschenden Dreier über die Ziellinie.

Beste Spieler FC Buch: Manuel Ruech (ST), Lukas Auckenthaler

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „In der ersten Hälfte gab es maximal Halbchancen auf beiden Seiten, tendenziell meine Mannschaft etwas besser. In einer guten Phase ist uns dann der Führungstreffer gelungen, aber Brixen hat uns dann mächtig unter Druck gesetzt, war dem Ausgleich sehr nahe und dieser wäre auch verdient gewesen!“