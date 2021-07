Spannendes Derby zwischen Angerberg und Bruckhäusl

Details Dienstag, 27. Juli 2021 01:18

Erste Runde der Landesliga Ost 21/22 und Hochspannung vor dem Derby zwischend em SV Angerberg und dem FC Bruckhäusl. Die erste Hälfte kann nicht so richtig elektrisieren, obwohl es recht gute Möglichkeiten auf beiden Seiten gab. Tore fallen in Hälfte zwei, die dann viel Spannung bringt. Bruckhäusl gelingt in letzter Sekunde der Ausgelich zum 1:1 Endstand.

Torlose erste Hälfte

Thomas Schnellrieder,SV Angerberg: „Zum Auftakt des neuen Spieljahres 2021/22 wurde gleich das Derby gegen die Brooks, den FC Bruckhäusl, ausgetragen. Auf Grund der Corona-Lockerungen konnte das Spiel unter normalen Voraussetzungen abgehalten werden. Obwohl am Samstag gespielt wurde, nützten dies sehr viele Fußballfans, die sich diese Partie nicht entgehen lassen wollten. Bei Angerberg debütierte der erst sechzehnjährige Marcel Hager von Beginn an. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein „unaufgeregter Sommerkick“, in der sich der SV Angerberg eine leichte Überlegenheit erspielen konnte.Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten, doch die Spieler hatten ihr Visier noch nicht exakt eingestellt. Auf Seiten der Heimmannschaft hätten je zweimal Andreas Mayr bzw. Dominik Spitzer die Führung erzielen müssen, doch man scheiterte. Auf der anderen Seite wäre auch für die Brooks die Führung möglich gewesen, doch Christoph Huber und Co. waren mit ihren Schüssen zum Glück nicht erfolgreich. Daher das logische torlose Halbzeitergebnis.

Das Spiel sollte dann in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnehmen. Bereits in der 49. Minute der viel umjubelte Führungstreffer des SV Angerberg. Neuerwerbung Fabian Kofler erkämpfte sich auf der linken Seite den Ball, den darauffolgenden Spielzug mit dem entscheidenden „Stangelpass“ vom selben Spieler verwertete der Kapitän Damian Maier zum 1 : 0 für den SV Angerberg. Nun war der FC Bruckhäusl gefordert. Die Mannschaft verstärkte ihre Bemühungen, kam auch immer wieder gefährlich vor das Angerberger Tor, doch zählbares schaute noch nicht heraus. In der Zwischenzeit wurden auf Seiten des SV Angerberg zwei weitere sehr junge Spieler eingewechselt, der fünfzehnjährige Philipp Reiner und der sechzehnjährige Florens Thurner. Unteranderem musste der verletzte Philipp Gschösser ersetzt werden, der in der Abwehr eine ausgezeichnete Partie spielte. Dieser Ausfall sollte sich in der restlichen Spielzeit dann doch noch bemerkbar machen. Die Gäste erhöhten logischerweise von Minute zu Minute den Druck, doch noch hielt man die Null. Plötzlich hatte Philipp Reiner die Chance auf das 2 : 0. Allein vor Gästetorhüter Horngacher fehlte nicht viel und er hätte den Ball zum Torerfolg vorbeigeschoben. Doch es bleib leider beim hätte. So blieben die Brooks im Spiel. Dann die Minute 83. Ein Pfiff und Schiedsrichter Hakan Dogan entschied auf Elfmeter für den FC Bruckhäusl. Die Gäste vergaben aber diese große Möglichkeit. Jetzt warfen die Brooks erst recht alles nach vorne. Angerberg konnte kaum mehr für Entlastung sorgen. Vier Minuten Nachspielzeit war angezeigt, diese war fast schon vorbei, als nach einem „Getümmel“ vor dem Strafraum der Ball plötzlich vor die Beine von Philipp Steinwender fiel, der zum 1:1 Ausgleich für den FC Bruckhäusl traf. Sofort im Anschluss ertönte der Abpfiff.

Alles in allem ein gerechtes Remis, wenn auch der Ausgleichstreffer für den FC Bruckhäusl zeitlich gesehen sehr glücklich war. Schade, dass unsere sehr junge Mannschaft, in der Christoph Gschösser, Thomas Auer und Hans-Peter Taxacher fehlten, die Führung nicht über die Zeit brachten. Trotzdem kann Trainer Thomas Handle zuversichtlich nach Vorne blicken.

Der SV Angerberg spielte mit folgendem Kader: Martin Silberbergerim Tor, Christian Hagleitner, Florian Schwarzenauer, Alexander Fischer, Andreas Mayr, Kapitän Damian Maier, Fabian Kofler, Philipp Gschösser, Dominik Spitzer, Simon Osl, Marcel Hager, Florens Thurner, Lukas Lechner, Florian Wimpissinger, Philipp Reiner und Jakob Osl.

Bereits am kommenden Mittwoch, dem 28. Juli 2021, geht es weiter. Auf dem Plan steht die Partie in der ersten Runde des Tiroler Fußball-Cups. Dort trifft man auswärts auf den FC Wacker Alpbach. Und am kommenden Sonntag geht es in der Meisterschaft weiter. Der Gegner am Sonntag um 17.30 Uhr lautet dann SK Hippach!“