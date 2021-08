Duell auf Augenhöhe zischen Buch und Stumm

Details Montag, 02. August 2021 21:16

Ein weiteres, extrem spannendes Duell in der zweiten Runde der Landesliga Ost. SVG Stumm konnte in letzter Sekunde beim FC Buch einen Punkt mitnehmen – die Partie endet 2:2. Max Fankhauser und Marco Braunegger haben sich leider in dieser Partie schwer verletzt. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldige Genesung, der Trainer von Stumm analysiert für unsere LeserInnen die neunzig Minuten.

Ausgleich für Stumm in der Nachspielzeit

Niko Bjelobradic, Trainer SVG Stumm: „Der Gastgeber beginnt mit Pressing von der ersten Minute an. Wir waren ein wenig überrascht, haben aber die ersten paar Minuten gut überstanden. Nach einem Eckball in Minute fünf steht Marco Braunegger goldrichtig und netzt für uns per Kopf ein. Die Bucher ein wenig überrascht durch die schnelle Führung der SVG Stumm, sodass sich die nächsten fünfzehn Minuten zumeist im Mittelfeld abspielen. In der 21. Minute ein unnötiger Ballverlust meiner Mannschaft in der roten Zone und dadurch ein Foulfreistoß für die Bucher. Flanke auf die kurze Stange und Tor durch Manuel Ruech. Bis zum Pausenpfiff war es dann eine ausgeglichene Partie.

Gleich nach der Pause - doppelt bitter für uns. Nach einem Angriff der Heimmannschaft, verletzt sich unser Torhüter Max Fankhauser schwer und muss sofort mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgetauscht werden. Gleich danach verletzt sich auch Marco Braunegger mit einem Riss im Oberschenkel ebenso. Die Bucher sind dadurch immer mutiger geworden und haben das Spiel in unsere Hälfte verlagert. Wir haben allerdings lange Zeit sehr gut verteidigt und auch zwei sehr gute Angriffe heraus gespielt, die wir dann viel zu zögerlich zu Ende gespielt haben. Und dann kommt es wie es meistens in derartigen Situationen kommen muss.

In der 83. Minute entschärft unser junger Goalie Christopher Lechner den ersten Schuss der Bucher, gegen den Nachschuss durch Patrik Delic hat er leider nichts mehr tun können. Wir haben dann eine kleine Umstellung vorgenommen und alles nach vorne geschmissen um eventuell noch den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit, nach drei Ecken hintereinander, nach einer Flanke vom Michael Hanser, läuft am diesen Tag unser bester Akteur, Alex Prosch, auf die kurze Stange, schraubt sich hoch und köpfelt zum Ausgleich. Die restliche kurze Restspielzeit war unser Gegner noch einmal gefährlich, aber der letzte Schuss ging drüber.

Fazit: Mit unserer sehr jungen Mannschaft – sechs Stammspieler haben wir heute ersetzen müssen - haben wir uns zum Schluss einen Punkt erkämpft!“

Beste Spieler SVG Stumm: Alex Prosch (IVT), Julian Bischofer (IVT)

