Coach von Buch zum Sieg in Walchsee: „Viel Kampf, drei Punkte!“

Details Montag, 16. August 2021 17:40

Der FC Buch hat sich in der ersten Hälfte beim SV Walchsee sehr schwer getan, aber in Hälfte zwei lief es wesentlich besser. Am Ende doch noch ein 3:1 Erfolg und Platz zwei in der Tabelle der Landesliga Ost nach Runde vier. Leader Soll hat die ersten Punkte abgegeben – 1:1 in Hippach. Nach Verlustpunkten gleich auf mit Söll und Buch ist Stumm – 4:2 Erfolg in Achenkirch. Am 18.8.21 mit Ankick um 20 Uhr startet der Nachtragsschlager gegen Mayrhofen. Bereits am 17.8.21 ab 19:30 Uhr die Nachtragspartie zwischen Bruckhäusl und Hippach.

Fünf Lattenschüsse in Hälfte zwei!

In der ersten Halbzeit ist es ganz sicher keine Klassepartie, die den etwa 150 Zuschauern geboten wird. Walchsee noch eher das bessere Team und die Führung knapp vor der Pause durch Florian Widmann ist nicht ganz unverdient. Die Gäste kommen einfach nicht ins Spiel, versuchen aber alles um den roten Faden zu finden. Das gelingt aber nicht.

Die zweite halbzeit beginnt mit zwei recht guten Aktionen und Möglichkeiten für Walchsee, aber dann übernehmen die Gäste das Kommando. Mit einem Freistoß von Patrick Delic in der 62. Minute kann Buch zum 1:1 ausgleichen. Nur drei Minuten später staubt Jonas Gruber zum 2:1 für Buch ab. Hälfte zwei entschädigt für die schwache erste Hälfte. Nicht weniger als drei Lattenschüsse für Walchsee und zwei für Buch zeigen, dass sich offensiv einiges abgespielt halt. Den letzten Treffer schießen aber die Gäste aus einem Konter – Lukas Kandler stellt in der 78. Minute auf 3:1.

Beste Spieler FC Buch: Patrik Delic (V), Jakob Gasteiger (V)

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Viel Kampf – drei Punkte. So kann man die Partie zusammen fassen. Die erste Hälfte von uns sehr schwach, auch der Gegner nicht sonderlich gut, aber die Führung für Walchsee war verdient. Zweite Haöbzeit waren wir dann aber schnell voll da und konnten das Spiel noch drehen. Mentalität gut, Note befriegend für meine Mannschaft in Summe!“

