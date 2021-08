Hippach knöpft als erstes Team Söll Punkte ab!

Details Montag, 16. August 2021 18:02

In der vierten Runde der Landesliga Ost hat es auch das letzte Team erwischt – auch Tabellenführer FC Ager Söll musste die weiße Weste ausziehen. Man lag in Hippach schon 0:1 zurück – ein Strafstoß sicherte aber dann doch noch einen Punkt und die Tabellenführung. Nächste Partie für Hippach bereits am 17. August 2021 - der Nachtrag um 19 Uhr in Bruckhäusl

Ausgleich für Söll per Strafstoß

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Am Sonntag ging es für unsere KMI gegen den ohne Punktverlust in die Saison gestarteten FC Ager Söll. Von Beginn an konnte man den Favoriten vor allem Dank ausgezeichnetem Stellungsspiel in der Defensive weitestgehend vom eigenen Tor fernhalten und über weite Strecken als bessere Mannschaft auftreten.

In der eigenen Offensive agierten wir jedoch oft zu hektisch und so konnten die eigenen Möglichkeiten und zahlreichen Standardsituationen nicht gewinnbringend fertig gespielt werden. Die beste Möglichkeit hatte unser Lukas Daum in der 33. Minute, als er nach einem Eckball von Markus Eberharter am höchsten stieg – sein Kopfball prallte jedoch von der Querlatte ab. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelangen auch den Gästen – vor allem nach Standardsituationen – immer wieder Vorstöße in unseren Strafraum, Schlussmann Patrick Schiestl war jedoch stets zur Stelle und konnte die Angriffe abwehren.

Nach der Halbzeitpause zeigte sich den Zuschauern im Lindenstadion ein unverändertes Bild und es ging so weiter, wie es aufgehört hatte. In der 53. Minute bewies unser Johannes Steinberger ein gutes Auge als er nach einem Zweikampf als Erster zum freien Ball kam und diesen mit viel Gefühl aus rund dreißig Meter über den gegnerischen Torwart ins Tor befördern konnte. Die Gäste aus Söll erhöhten nach diesem Treffer den Druck zunehmend und tauchten nun immer öfter in unserer Strafraumnähe auf, bis Ihnen in der 77. Minute ein – aus meiner Sicht - äußerst schmeichelhafter Strafstoß zuerkannt wurde - Josef Präauer verwandelte zum 1:1.

Auch eine Gelb-Rote-Karte innerhalb von vier Minuten beim Gegner konnte am Ergebnis nichts mehr ändern und so musste sich unser Team trotz kollektiver starker Leistung und ärgerlichem Gegentor mit einem Unentschieden zufrieden geben. Wir gratulieren dem FC Söll zur nunmehrigen Tabellenführung und wünschen für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg. Starke Gesamtleistung meiner Mannschaft!“

Bester Spieler SK Hippach: Marco Daum Marco (6er)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!