Coach von Mayrhofen nach Sieg in Stumm: „Wir haben den Anschluss gefunden!“

Details Donnerstag, 19. August 2021 14:47

Nachtrag aus der 1. Runde der Landesliga Ost am 18. August 2021 um 20 Uhr in Stumm. Die Hausherren trafen auf SVG Bründl Sports Mayrhofen, die nach Stotterstart schon etwas unter Druck standen. Mayrhofen hielt dem Druck aber stand und siegt mit 2:0. Damit ist der Anschluss an die Tabellenspitze geschafft – nur mehr drei Punkte hinter Söll und Buch auf Platz vier der Tabelle.

Starker, offener Schlagabtausch

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Die Mayrhofner fanden sofort gut ins Spiel und zeigten gepflegten Fußball. Als dann der überragende Spielmacher der Gäste, Manuel Einwallner, mit einem Traumfreistoß genau ins Kreuzeck seine Farben in Führung brachte, war dies zu diesem Zeitpunkt in der 14. Spielminute mehr als verdient. Die Hausherren, die gut in die Meisterschaft gestartet sind und bereits sieben Zähler auf ihrem Konto haben, hielten in Folge voll dagegen und hatten auch ihrerseits Chancen. So wehrte Mayrhofens Tormann Vinko Sliskovic einen Kopfball vom stets gefährlichen Patrick Höllwarth gekonnt ab und verhinderte so das 1:1. Bis zum Pausenpfiff konnten die über 700 Zuschauer dann einen offenen Schlagabtausch miterleben, wobei die Gäste bessere Chancen vorfanden. Ante Pinjuh hatte Pech bei seinem Lattenkracher und ein Taxacher-Knaller wurde vom besten Stummer, Tormann Gurschler, sehenswert entschärft.

Nach der Pause merkte man dann das Fehlen vom Mayrhofner Taxacher, der aufgrund einer Verletzung ausgetauscht werden mußte, die Mannschaft verlor etwas den Faden. Das Spiel wurde ausgeglichener, wobei die Hausherren auch in dieser Phasel keine wirkliche Torchance vorfanden. Pendl und Co. aber durch Pinjuh - diesmal per Kopf - an die Latte und der für Taxacher ins Spiel kommende Lukas Fuchs, der mit einem gutem Schuss am herausragenden Stumm-Tormann Gurschler scheiterte. Kurz zuvor erzielte Martin Knauer, mit sehenswertem Lupfer, nach Musterpaß von Einwallner, das 2:0. Es blieb dabei, das Spiel endete mit einem Sieg der Gäste aus Mayrhofen. „Wir haben den Anschluß gefunden, jetzt gilt es nachzulegen“, so Mayrhofens Trainer Thomas Fiegl.

Mayrhofen stützte sich auf den besten Spieler auf dem Platz, Kapitän Christian Pendl, Spielmacher Einwallner und den beiden Innenverteidigern Plank und Oblasser, während bei den Hausherren Tormann Gurschler und Patrick Höllwarth überzeugten!“

