Florian Loferer mischt für Walchsee im Spiel gegen Thiersee die Karten neu!

Details Samstag, 21. August 2021 01:01

Das Spielglück hatte sich zunächst gegen den SV Walchsee verschworen, die Gäste des SV Thiersee waren zudem offensiv extrem effektiv. Nach einem 0:2 Rückstand und hängenden Köpfen wurde Co-Trainer Florian Loferer eingewechselt und binnen fünfzehn Minuten das Spiel gedreht. Walchsee gewann gegen Thiersee in der fünften Runde der Landesliga Ost mit 3:2 und eroberte die ersten drei Punkte. Am Freitag übernahm außerdem Kramsach - für zumindest vierundzwanzig Stunden - wieder die Tabellenspitze – 3:1 gegen Achenkirch.

Doppelpack für Marcel Fankhauser und Florian Loferer

Walchsee auf der Jagd nach dem ersten Punkt und von Beginn an merkt man, dass die Heimelf vor etwa 200 Fans und Zuschauern unbedingt anschreiben will. Es ist aber sprichwörtlich zum Haare raufen, der Ball will nicht in den Kasten der Gäste. Nicht weniger als viermal klatscht der Ball in den ersten Minuten nur an die Querlatte. Ein dominanter Auftritt von Walchsee, aber in der 24. Minute eine kalte Dusche für das Heimteam. Thiersee kommt vor das Tor der Hausherren und Marcel Fankhauser trift zum 1:0. Thiersee geht mit diesem 1:0 Vorsprung in die Pause. Eine bittere erste Hälfte für Walchsee.

Es kommt aber noch bitterer. Auch die zweite Möglichkeit, die Marcel Fankhauser vorfindet, wird verwertet. 2:0 in der 51. Minute, ein sicher extrem schwer zu verkraftender Spielverlauf für Walchsee. In der 56. Minute schickt Trainer Niko Praschberger seinen Co-Trainer Florian Loferer auf das Feld. Man muss es in Bezug auf den weiteren Spielverlauf unbedingt erwähnen – Florian Loferer zählt bereits 44 Lenze. Mit seiner ersten Aktion holt er einen Strafstoß für sein Team heraus – Johannes Salvenmoser verkürzt zum 1:2. Die folgenden Minuten wendet sich auch der Spielverlauf den Hausherren zu. Und nicht nur das – Florian Loferer gelingt ein Doppelpack in der 62. und 73. Minute. Eine unglaubliche Wendung, die dieses Spiel nimmt, auf einmal ist Walchsee nicht nur das dominante Team, sondern es gelingt auch den Ball im Tor des Gäste zu versenken. Walchsee holt mit einem 3:2 Erfolg die ersten drei Punkte der Saison.

Bester Spieler SV Thiersee: Marcel Fankhauser

Beste Spieler SV Walchsee: Florian Loferer (ST), Johannes Salvenmoser (10er), Michael Bachleitner (6er)

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Der Dreier ist absolut verdient, wir waren über neunzig Minuten die dominante Elf. Die Gäste waren zweimal vor unserem Tor und wir haben zwei Gegentreffer kassiert. Mental waren wir in diesem Moment sicher am Boden. Dann habe ich unseren Co-Trainer Florian Loferer eingewechselt, der unglaublich viel neuen Elan in das Spiel gebracht hat. Es war enorm wichtig, dass wir endlich angeschrieben haben. Zuvor waren wir schon ziemlich verzweifelt – nach den Lattentreffern und dem 0:2. Uns war ja beim Start der Saison schon klar, dass es in der laufenden Saison für unsere Mannschaft gegen den Abstieg geht – wir haben einen sehr kleinen Kader, aber heute haben wir einen ersten, sehr wichtigen Schritt, gemacht!“

