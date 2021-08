Mayrhofen siegt im Schlager gegen Buch – Remis zwischen Kufstein II und Hippach

Details Dienstag, 24. August 2021 00:49

Fünfte Runde der Landesliga Ost und ein richtungsweisendes Spitzenspiel zwischen der SVG Bründl Sports Mayrhofen und dem FC Buch. Buch zunächst die bessere Elf, aber eine starke zweite Hälfte beschert Mayrhofen einen am Ende klaren 3:0 Erfolg und Tabellenplatz drei. Kramsach hat mit einem 3:1 Erfolg gegen Achenkirch die Tabellenführung übernommen, Söll nach einem 1:1 in Bruckhäusl auf Platz zwei der Tabelle. Kufstein II und der SK Hippach trennen sich 1:1, je ein Punkt, der beide Mannschaften nicht klar vom Tabellenende weg bringen kann.

Probleme in Hälfte eins – aber am Ende doch ein klarer Erfolg von Mayrhofen gegen Buch

Die Hausherren, die am Mittwoch im Derby in Stumm mit 2:0 erfolgreich blieben, wollten jetzt natürlich nachlegen. Allerdings hatten die Gäste aus Buch – vor allem in der ersten Halbzeit - deutlich mehr vom Spiel, fanden auch etliche gute Einschußmöglichkeiten vor. Vinko Sliskovic im Tor von Mayrhofen parierte einen Schuß von Nico Nissl (5.) und hatte Glück, als Manuel Ruech einen von ihm zu kurz abgewehrten Flankenball über ihn und das Tor lupfte. Dann aus dem „Nichts“ die Führung der Mayrhofner: Manuel Einwallner erzielte nach Doppelpaß mit Ante Pinjuh, die bis zu diesem Zeitpunkt, überraschende Führung (36.). Ab der Führung kamen Pendl u. Co besser ins Spiel und Leonhard Kröll traf noch vor dem Pausenpfiff, aus spitzem Winkel, die Stange.

Im zweiten Abschnitt wurden dann die Mayrhofener stärker und übernahmen immer mehr das Kommando. Martin Knauer und Josip Filipovic (49.), der in 35. Minute für den angeschlagenen Fuchs kam, scheiterten am Bucher Tormann Hannes Posch. Ebenso brachte ein gutes Zusammenspiel zwischen Stefan Pramstraller, er kam für Martin Knauer (52.), Pinjuh und Kröll nicht die erhoffte 2:0 Führung. Aber dann doch in der 80. Minute eine gute Kombination über mehrere Stationen, Stefan Pramstraller – Josip Filipovic – Ante Pinjuh zu Leonhard Kröll, der „trocken“ zum 2:0 verwertete. Als Zugabe dann noch in der 89. Minute: Josip Filipovic mit Stanglpaß auf Fabian Eberharter, der zum viel umjubelten 3:0 eindrückte.

„Am Ende ein verdienter Sieg, der auch noch höher ausfallen hätte können, der aber auch schonungslos unsere Schwäche in der ersten Halbzeit aufzeigte. Viele ungenaue Abspiele und Fehlpässe ließen uns vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel finden“, so der siegreiche Mayrhofen-Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler Bründl Sports SVG Mayrhofen: Manuel Einwallner, Ante Pinjuh und Kapitän Christian Pendl

Beste Spieler FC Buch: Simon Reichart, Nico Nissl und Daniel Windisch

Kufstein II und Hippach trennen sich 1:1

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Am Sonntag war unsere KMI bei der 1b des FC Kufstein zu Gast. Unser Team erwischte einen guten Start und konnte in Halbzeit eins durch gute Kombinationen und druckvolles Flügelspiel einige Akzente setzen. Bereits nach sieben Minuten konnte Dominik Geisler einen Lochpass von Lukas Daum per Flanke auf Markus Eberharter bringen, der in weiterer Folge eiskalt zur 1:0 Führung verwandelte. Mein Matchplan wurde gut umgesetzt und auch der frühe verletzungsbedingte Ausfall von Patrick Steinberger (23. Minute) konnte durch Tobias Emberger einwandfrei kompensiert werden.

In Halbzeit zwei ein komplett anderer Auftritt unserer Mannschaft. Die Gastgeber erkämpften sich den Großteil der Spielanteile und durch den fehlenden Zugriff unserer Offensive erhöhte sich der Druck auf die Hintermannschaft zunehmend. Nach einigen gefährlichen Aktionen, welche unsere Defensive abwehren konnte, gelang den Gegnern gegen Ende der Partie nach einer Flanke von rechts dann der fällige Ausgleichstreffer durch Samuel Feichtne rin der 78. Minute. Man versäumte die guten Offensivaktionen der ersten Halbzeit in weitere Tore umzumünzen und muss so weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison warten. Weiter geht es für unser Team am kommenden Sonntag, dem 29.8.2021, gegen den SV Brixen. Anpfiff ist um 17:00 Uhr im Lindenstadion.

Beste Spieler SK Hippach: Innenverteidiger Lukas Daum und Christoph Hanser, Marco Daum (6er)

