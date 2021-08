Brixen nähert sich mit Erfolg über Angerberg der Tabellenspitze

Details Dienstag, 24. August 2021 01:09

Nur mehr drei Punkte hinter dem neuen Leader Kramsach – das ist die tabellarische Bilanz des SV Brixen nach der fünften Runde der Landesliga Ost. Mit einem 5:1 Erfolg über Angerberg hat Brixen den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft. Drei Punkte trennen die Top-6, Söll musste die Tabellenführung dem Aufsteiger Kramsach überlassen.

Drei Treffer im Finish für Brixen

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Das Spiel begann bei sehr hohen Temparaturen sehr verhalten und die beiden Teams neutralisierten sich zunächst in den ersten zehn Minuten. Dann übernahm die Heimmannschaft ganz klar das Kommando. Durch sehr schöne Kombinationen erspielte sich der SV Brixen zahlreiche sehr gute Einschussmöglichkeiten, die aber leider nicht verwertet wurden. Durch den erhöhten Druck und einem engagierten Nachattackieren von Christopher Grahammer, entschied der Schiedsrichter auf einen sehr harten Elfmeter für die Heimelf, welcher souverän vom Kapitän Stefan Bucher verwandelt wurde. Somit ging es mit einer - vom Ergebnis her - sehr knappen 1:0 Führung in die Pause.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit drückte Brixen sofort wieder aufs Tempo und so gelang durch eine schönes Direktspiel, perfekt serviert von Michael Grahammer, das absolut hochverdiente und längst überfällige 2:0 durch Christopher Grahammer. Brixen suchte in den nächsten Minuten die Vorentscheidung und vergab weitere Möglichkeiten. Von der 55. Minute bis zur 65. Minute kam dann die Gästemannschaft etwas besser ins Spiel und fand zwei Möglichkeiten durch Standardsituationen für den Anschlusstreffer vor. Nach dieser Phase zog Brixen wieder das Tempo an und spielte die Gästemannschaft phasenweise schwindlig. In der 80. Minute dann die Vorentscheidung. Der Heimmannschaft gelang das 3:0 durch Michael Grahammer, entschlossen vorbereitet vom wieder fitten Andreas Kreidl. Nun war der Wille der Gästemannschaft gebrochen und Brixen legte mit dem 4:0 durch Markus Grahammer nach. Das Spiel plätscherte die letzen Minuten so dahin und so gelang dem SV Angerberg noch der Anschlusstreffer zum 4:1 durch Jakob Osl. Brixen gab sich jedoch mit der Höhe des Ergebnis nicht zufrieden und versuchte noch einen Treffer zu erzielen. Dieser gelang schlussendlich noch durch einen abgefälschten Weitschuss. Stefan Hirzinger erzielte sein erstes Tor für die Brixner Kampfmannschaft und somit war der Endstand von 5:1 perfekt.

Fazit: Das Spiel begann sehr behebig. Nach der Anfangsphase spielte sich meine Mannschaft in einen regelrechten Spielrausch und fabrizierte eine Chance nach der anderen, welche durch den starken Gästetorhüter vereitelt wurde oder leider knapp am Tor vorbei gingen. Wir hatten über neunzig Minuten das Spiel super unter Kontrolle und spielten wirklich einen sehr flüssigen Kombinationsfußball. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Das Spiel hätte aufgrund der hohen Anzahl der hochkarätigen Chancen um einiges höher ausgehen können. Aber trotzdem ein ganz großes Lob an die Mannschaft für ihre Leistungen in jeder Runde!“

Beste Spieler SV Brixen: Christopher Grahammer (ZM), Michael Grahammer (ST), Markus Grahammer (OM), Stefan Bucher (ZM), Philipp Schmidt (RM)

