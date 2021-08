Mayrhofens Motor brummt wieder – Sieg in Thiersee!

Details Sonntag, 29. August 2021 01:41

Eine Niederlage in der Nachspielzeit ist immer unglücklich – den SV Thiersee hat es in der 92. Minute erwischt. SVG Bründl Sport Mayrhofen holt sich in der sechsten Runde der Landesliga Ost mit einem 2:1 Erfolg in Thiersee einen sehr wichtigen Dreier und hat damit den Anschluss zum neuen Tabellenführer Söll gehalten, der Kufstein II mit 1:0 besiegen konnten. Buch hält nach einem 3:0 gegen Bruckhäusl ebenso wie Mayrhofen bei dreizehn Zählern, Aufsteiger Kramsach unterliegt in Schwoich 0:3, verliert damit auch die Tabellenführung und liegt nun auf Platz vier der Tabelle.

Entscheidender Treffer für Mayrhofen in der Nachspielzeit

Die Zillertaler sind weiter auf der Überholspur und gewannen, obwohl der Siegestreffer erst in der Nachspielzeit fiel, durchaus verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit kamen die Hausherren kaum über die Mittellinie und hatten Glück, dass Ante Pinjuh und Co. ihre vorhandenen Chancen nicht nützten. Daher ging es mit einem ziemlich für die Thierseer schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Sofort nach Wiederbeginn dann die Führung der Gäste (49.), durch einen Kopfball von Josip Filipovic, der eine von Martin Knauer getretene Freistoßflanke über die Torlinie drückte. Im Anschluss daran weitere gute Angriffe der Mayrhofner, die aber nicht „fertig“ gespielt wurden, sodass das Spiel aufgrund des Spielstandes spannend blieb. Dann – wie so oft – Ausgleichstreffer (63. Minute) von Markus Hausberger, der einen vom Tormann Sliskovic abgewehrten Schuss abstaubte und damit das Spielgeschehen auf den Kopf stellte. Das Spiel wurde jetzt etwas ausgeglichener, das dauernde Anrennen und drücken auf das Tempo kostete den Gästen viel, beinahe zu viel Kraft, sodass sich die Thierseer etwas zu befreien schienen.

In der Nachspielzeit (92. Minute) dann doch noch das 2:1 für Filipovic u. Co!Lukas Fuchs, mit gutem Pass auf Ante Pinjuh, der dann alleine auf den besten Thierseer - Tormann Martin Fankhauser - zulief und überlegt zum mitlaufenden Martin Knauer weiter spielte, der dann nur einschieben muss. „Wir haben es verdient, spielten wir doch einen Großteil der neunzig Minuten überragend und hatten bis auf ein paar Minuten alles fest im Griff“ so Mayrhofens sportlicher Leiter Reinhard Hofer.

Bester Spieler SV Thiersee: Martin Fankhauser (Tor)

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Stefan Pramstraller (MF), Michael Oblasser (V) und Michael Eberl (MF)

