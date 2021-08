Stumm nähert sich mit Kantersieg in Angerberg der Tabellenspitze an!

Details Montag, 30. August 2021 23:02

In der sechsten Runde der Landesliga Ost wurde der Aufsteiger von der Poleposition gestürzt. Kramsach verliert in Schwoich 0:3 und stürzt auf Platz sechs ab. Söll steht ganz oben vor Mayrhofen und SVG Stumm, die beim SV Angerberg ganz klar mit 6:1 gewonnen haben.

Bittere zweite Halbzeit für Angerberg

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Mit viel Optimismus ist man in das schwierige Heimspiel gegen Stumm gegangen. Die Verletztenliste lichtet sich langsam, daher war man zuversichtlich. Und in den ersten zehn Minuten wurde diese Zuversicht auch bestätigt. In diesen hatte man zwei große Tormöglichkeiten, doch leider wurden diese nicht genützt. Mehr und mehr übernahmen dann die Gäste das Kommando. In puncto Tempo,Schnelligkeit, Robustheit und Zweikampfhärte war Stumm an diesem Nachmittag einfach besser. Nach einem Eckball gingen die Gäste in der 27. Minute durch Patrick Höllwarth mit 1:0 in Führung. Dies war auch der Pausenstand.

Halbzeit zwei sollte dann sehr ernüchternd werden. Zunächst erhöhten die Gäste durch Fabian Rieder auf 0:2. Damit schien die Partie bereits entschieden. Doch in der 57.Minute kam nochmals Hoffnung auf. Christoph Gschösser erzielte nach mustergültiger Vorarbeit von Flo Schwarzenauer den Anschlusstreffer zum 1:2. Und plötzlich war wieder Hoffnung da. Stumm kurzfristig verunsichert, der SVA kam zu seinen Möglichkeiten. Doch wenn man aus den besten Möglichkeiten kein Tor erzielt, wird es mit dem Ausgleich schwierig. Uns so kam es wie es im Fußball immer kommt – die Gäste erzielten das 1:3 – abermals Patrick Höllwarth. Angerberg versuchte zwar nochmal alles, doch es sollte nicht klappen. Im Gegenteil – Stumm konterte immer wieder perfekt und erzielte noch drei weitere Treffer – dabei trafen sie fast aus allen Lagen. Elias Stadler mit Doppelpack und auch Fabian Rieder konnte noch einmal einnetzen. Somit war die 1:6 Schlappe perfekt. Fazit: Gegen das robuste Spiel und schnelle Umschalten der Gäste hatte man keine Lösung. An der eigenen Abschlussschwäche muss man arbeiten. Bereits am kommenden Freitag, dem 3.9.2021, hat Angerberg die Möglichkeit die Scharte auszubessern. Um 18 Uhr gastieren die Kicker beim FC Kramsach.“

Beste Spieler SVG Stumm: Patrick Höllwarth und Fabian Rieder

