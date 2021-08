Mario Schiestl und Andreas Hölzl analysieren Hippach gegen Brixen

Details Montag, 30. August 2021 23:29

Sehr schwierige Aufgabe für den SV Brixen in der sechsten Runde der Landesliga Ost. Auswärts beim SK Hippach stand der Kontakt zur Tabellenspitze am Spiel, den man mit einer Niederlage verloren hätte. Brixen bietet eine extrem starke Vorstellung, nur im Abschluss gibt es Schwächen. So bleibt die Partie eng und Brixen kan am Ende nur knapp mit 2:1 gewinnen. Man bleibt aber oben dran – zwei Punkte hinter dem neuen Leader Söll auf Platz fünf der Tabelle. Die Top-6 trennen nur zwei Punkte, dann ein Respektabstand von vier Zählern zwischen Kramsach und Schwoich. Schwoich hat aber Kramsach mit einem 3:0 Erfolg von der Tabellenspitze auf Platz sechs gestoßen.

Brixen ist spielerisch die beste Mannschaft der Liga

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Wie erwartet kam ein sehr starker Gegner zu uns ins Lindenstadion. Trotzdem hat der SK Hippach den besseren Start erwischt und verzeichnet in der zweiten Minute nach einem Eckball den ersten Aufreger.

Eckball Patrick Steinberger auf Lukas Daum, Tormann geschlagen, aber ein Abwehrspieler klärt den Ball auf der Linie mit der Hand. Schiedsrichter hat es leider nicht gesehen und der junge Linienrichter hat sich nicht getraut es anzuzeigen. Eigentlich hätte es Elfmeter geben sollen und Brixen wäre mit einem Mann weniger in die restlichen neunzig Minuten gegangen.

Und so übernahm Brixen immer mehr das Spiel und kam zu einigen Torchancen, die aber unser Tormann Patrick Schiestl allesamt parieren konnte. Aber in der 30. Minute war auch unser Tormann machtlos. Nach einem Chipball in den 16er konnte man Markus Grahammer nicht verteidigen und er schob zum 0:1 ein.

Meine Jungs kämpften aber tapfer weiter und kamen ebenfalls zu Torchancen nach Konterstößen. 45 Minute: Nach einem Schuss von Lorenz Schoesser prallte der Ball an die Hand eines Verteidigers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Matthias Eberharter trocken zum 1:1 Halbzeitstand.Zweite Halbzeit das selbe Bild. Brixen spielerisch sehr stark und wir verteidigten gut und lauerten auf Konter. Leider bekam Brixen in der 85. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen und der wurde zum 1:2 verwandelt. Hippach warf nochmal alles nach vorne und kam nochmal zu drei Abschlüssen, die von den Brixener Spielern im Fünfer geblockt wurden und so endet das Spiel mit 2:1 für Brixen.Am Ende ein verdienter Sieg für Brixen, obwohl wir lange Zeit dagegen halten konnten und durchaus einen Punkt verdient hätten. Brixen ist spielerisch sicher die beste Mannschaft der Landesliga Ost. Gratulation an Brixen."

Bester Spieler SK Hippach: Tormann Patrick Schiestl

Ein absolut dominanter Auftritt

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Eine im Vorfeld mit Spannung erwartete hitzige Partie erfüllte alle Erwartungen. Brixen von Anfang an sehr ballsicher und aggressiv. Hippach - natürlich durch den Heimvorteil voll motiviert - hielt kampfbetont dagegen. Brixen fand die erste Topchance nach wenigen Minuten vor, Max Aschaber scheiterte jedoch am hervorragenden Hippacher Torwart. Hippach eigentlich die ganze Spielzeit auf die Defensive bedacht, kam dann Mitte der ersten Halbzeit durch zwei extrem gefährlich geschossene Standardsituationen zu zwei Topchancen, welche im Verbund der Gästemannschaft und mit etwas Glück entschärft werden konnten. Ab diesen Moment spielte nur noch der SV Brixen und kam durch herrliche Kombinationen zu einigen hochkarätigen Chancen. Schlussendlich erzwang Markus Grahammer das zu diesem Zeitpunkt hochverdiente und überfällige 1:0 für die Gastmannschaft. Brixen gab sich mit dieser knappen Führung nicht zufrieden und setzt Hippach zunehmend unter Druck, weshalb Hippach nie zu gefährlichen Situation aus dem Spiel heraus kam. Anstatt zur Pause schon komfortabler zu führen, bekam die Heimmannschaft kurz vor der Halbzeit einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, welcher souverän verwandelt wurde. Somit ging es mit einem 1:1 Unentschieden in die Pause.

Brixen ließ sich nach dieser Entscheidung jedoch absolut nicht aus dem Konzept bringen und spielte von Anfang der weiten Halbzeit an munter drauf los. Abermals scheiterten die Spieler des SV Brixen mehrfach aus aussichtsreichen Positionen am Hippacher Torwart. Extrem sichere Ballzirkulation und dynamische Antritte wirbelte die Heimmannschaft durcheinander, lediglich der für Brixen erlösende Führungstreffer fehlte. In der 82. Minute wurde der Innenverteidiger der Hippacher mit Gelb/Rot vom Platz geschickt, somit war für Hippach klar, sie wollen nur noch das Unentschieden über die Zeit bringen. In der 86. Minute zunächst eine vergebene Torchance von Marco Troger, dann der zurückprallende Ball zu Markus Grahammer, welcher alleine vor dem Tor stehend und von den Beinen geholt wurde. Der Schiedsrichter entschied auf einen glasklaren Elfmeter. Diesen Elfmeter verwertete der starke Kapitän Stefan Bucher zum hochverdienten 2:1 Führungstreffer. In weiterer Folge ließ Brixen noch die Chance auf das entscheidende 3:1 aus und das wurde fast noch einmal zum Verhängnis. Durch einen weiten Einwurf von Pati Steinberger brannte es nochmals lichterloh im 16er der Gastmannschaft, jedoch die beiden Abschlussmöglichkeiten wurden geblockt. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter Martin Bär die Partie. Somit kam Brixen zu weiteren drei wichtigen Punkten.

Fazit: Ein absolut dominanter Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben Hippach über das ganze Spiel ganz klar beherrscht und keine einzige Torchance aus dem Spiel heraus ermöglicht. Die Standards wurden hervorragend von Steinberger/Hanser getreten, welche wir mit etwas Glück und auch Entschlossenheit verteidigt haben. Der gebotene Fußball meiner Mannschaft war sensationell, jede Möglichkeit extrem schön und überzeugend heraus gespielt. Leider ist wieder die Chancenauswertung zu bekritteln, welches ein noch höheres Ergebnis verhindert hat. Pauschallob für meine Mannschaft. Jeder einzelne hätte es verdient in das Team der Runde zu kommen!“

