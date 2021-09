Mayrhofen bleibt mit Erfolg gegen Achenkirch Söll auf den Fersen

Details Sonntag, 05. September 2021 11:44

Runde sieben in der Landesliga Ost und die Top-4 konnten sich wieder einen Dreier holen. Den Anschluss etwas verloren hat der SV Brixen, der im Schlager der Runde zuhause Söll mit 1:2 unterlegen ist. Drei Verfolger allerdings nur einen Punkt hinter Söll. Stumm gewinnt gegen Hippach 2:1, Buch siegt gegen Thiersee 3:1 und die SVG Bründl Sports Mayrhofen hat nach dem 5:0 gegen Achenkirch nun die beste Tordifferenz der Liga.

Traumtor von Mayrhofen!

Mayrhofen kommt immer besser in Fahrt, dem guten Spiel in Thiersee folgte wieder eine geschlossen starke Leistung der Mannschaft. Am Ende waren die Gäste mit dem 5:0 noch gut bedient.Herausragend das dritte Tor: Ein doppelter Doppelpass zwischen Manuel Einwallner und Ante Pinjuh, wie in den „70-iger“ zwischen dem Kaiser Franz Beckenbauer und dem Bomber Gerd Müller, ließ die Herzen der Anhänger höher schlagen.

Christian Pendl bringt Mayrhofen in der 10. Minute in Führung, Leonhard Kröll legt zwei Minuten später nach, das besagte 3:0 in der 40. Minute durch Manuel Einwallner – sicher die Aktion des Tages.

Auch nach der Pause bekamen die Achenkircher kaum einen Fuß auf den Boden und kamen dann am Ende mit 5:0 noch glimpflich davon. Einwallner, Pinjuh, Filipovic, Pendl und Co. kommen besser in Fahrt, neben den erwähnten bot aber der schon seit Wochen in Superform befindliche Einwallner wieder eine außerordentlich starke Leistung. Das 4:0 erzielte ebenfalls Einwallner, Martin Knauer setzt mit dem 5:0 in der 69. Minute den Schlusspunkt. „Alle Spieler befinden sich in guter Verfassung,der Sieg geht in Ordnung“, so Trainer Thomas Fiegl.

