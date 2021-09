Punktegewinn für Bruckhäusl nach irrer Schlussphase gegen Brixen!

Details Dienstag, 21. September 2021 15:57

Heißes Mittelfeldduell in der neunten Runde der Landesliga Ost. Ein extrem früher Treffer für den SV Brixen, ein später Ausgleich für den FC Bruckhäusl. 2:2 und je ein Punkt für beide Teams. Bruckhäusl auf Platz sieben der Tabelle, Brixen hat mit diesem Remis den direkten Anschluss an die Tabellenspitze verloren – das Führungstrio Mayrhofen, Stumm und Buch haben sechs Zähler mehr am Konto. Thema Rekordjagd frühester Treffer im Tiroler Unterhaus: Der SK Waidring und der SV Brixen haben am vorletzten Septemberwochenende 2021 einen Treffer nach siebzehn Sekunden erzielt. Klingt rekordverdächtig, aber die Bestmarke im Tiroler Unterhausfußball hält der Ehrenkapitän des FC Nassereith, Marco Rappold. Fünf Sekunden hat er im Oktober 2004 benötigt – direkter Schuss auf das Tor in Roppen von der Mittellinie!

Spielanalyse Bruckhäusl vs. Brixen von Lukas Mooseder aus der Sicht von Bruckhäusl

Nach der Niederlage und schwachen Leistung in Thiersee, hieß es für unsere Mannschaft Wiedergutmachung. Doch wir wussten, dass das gegen die starken Brixener nicht leicht werden würde. Kurz nachdem das Spiel angepfiffen wurde sofort der Schock. Nach einem langen Ball auf den linken Flügel und einen Stanglpass in die Mitte, lag man bereits nach siebzehn Sekunden 0:1 in Rückstand – Torschütze für Brixen war Maximilian Aschaber. Die Brooks, denen man den frühen Rückstand sichtlich anmerkte, bemühten sich nun, einen schnellen Ausgleich zu erzielen, zwingende Aktionen in die Spitze waren aber eine Rarität. Geschuldet der Tatsache, dass die Gäste aus Brixen defensiv auch sehr gut standen. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Viele Zweikämpfe, die sehr robust geführt wurden, sowie zwei Mannschaften, die stets mit Bedacht spielten und das Risiko scheuten. Mitte der zweiten Halbzeit und nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung, erhöhten die Gäste durch Michael Grahammer auf 0:2. Trainer Gratt stellt um, brachte Seiwald und Sezgin Erol ins Spiel. Beide sollten im späteren Spielverlauf noch sehr wichtig werden. Jener Erol war es nämlich, der in der 81. Minute von rechts in die Mitte zog und mit seinem Abschluss den Brixener Schlussmann keine Chance ließ. Nun keimte wieder etwas Hoffnung auf, doch noch irgendwie einen Punkt in Bruckhäusl zu behalten. Kurz vor dem Schlusspfiff, als der Gästetorhüter im 16er den Ball zu lange hielt und wir einen indirekten Freistoß zugesprochen bekamen, war es dann Kapitän Klausner, der nach einem Seiwald Freistoß die Kugel in die Maschen hämmerte. Das war auch die letzte nennenswerte Aktion im Spiel. Wir holen vielleicht einen etwas glücklichen Punkt, wobei man aber auch unsere Moral loben muss, nach einem 0:2 nochmal so zurück zu kommen!

Beste Spieler FC Bruckhäusl: Christoph Klausner (Mittelfeld), Marcel Geiger (Mittelfeld)

