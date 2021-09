Bruckhäusl gewinnt in Achenkirch – Schwoich und Thiersee teilen Punkte

Details Dienstag, 28. September 2021 14:51

Nach zehn Runden der Landesliga Ost trennen Platz acht und vierzehn sechs Punkte – die Abstiegsfrage wird also eine ziemlich enge werden. Voll punkten konnte in der unteren Tabellenhälfte keine Mannschaft. Der FC Riederbau Schwoich und Thiersee trennen sich 1:1, der Tabellenletzte Kufstein II holt gegen Kramsach ein 1:1. Der SV Superb Achenkirch verliert zuhause gegen den FC Bruckhäusl knapp mit 1:2.

Edeljoker Paul Weigand gelingt das 2:1 für Bruckhäusl in Achenkirch

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In einem teilweise hitzigen Spiel gegen einen unangenehmen Gegner und auf sumpfigem Geläuf, gelingt es uns drei Punkte zu entführen.

Traumstart für die Brooks, tolle Kombination in der 5. Minute und Flo Silberberger verwertet nach Zuspiel von Sezgin Erol. Wer sich dann aber auf ein gutes Fußballspiel freute. wurde enttäuscht. Der FCB nach dem Treffer komplett ohne Spielfluss, kommt mit der harten Gangart des Gegners nicht zurecht - die vom Schiedsrichter aber leider über das ganze Spiel zugelassen wird. Achenkirch in der ersten Halbzeit mit deutlich mehr Spielanteilen, Goalie Johannes Horngacher muss aber nie eingreifen. Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit, als der gegnerische Stürmer Lukas Pockstaller frei vorm Tor auftaucht und einnetzt.

Nach der Pause lässt die Hektik etwas nach, schöner Fußball bleibt aber weiterhin eine Wunschvorstellung. Die Brooks nun mit deutlich mehr Ballbesitz, haben die Partie im Griff, die Abschlüsse bleiben aber auch bei uns zu ungenau. In der 86. Minute ist es dann Edeljoker Pauli Weigand, der aus der Distanz abzieht, der Ball wird glücklich abgefälscht und findet den Weg ins Tor. Dann werfen die Hausherren alles nach vorne, die Brooks können aber jede Situation entschärfen - allen voran durch Abwehrboss Andreas Spitzenstätter.

Blödes Gegentor für Schwoich gegen Thiersee

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Wir hätten das Spiel gegen Thiersee gewinnen können, aber unsere Leistung war heute nicht so wie gewünscht. Schwoich geht durch einen wirklich schön herausgespielten Treffer von Lukas Scheidnagl in der 54. Minute in Führung. Chancen auf das 2:0 sind vorhanden, aber stattdessen ein ganz blödes Gegentor in der 73. Minute durch Georg Gruber. 1:1 nach neunzig Minuten!“

