Mayrhofen dominiert Derby in Hippach klar!

Details Dienstag, 28. September 2021 15:26

Der Schlager der zehnten Runde der Landesliga Ost zwischen Brixen und Stumm endet 2:2 – das kostet beiden Mannschaften etwas an Boden. Leader SVG Bründl Sports Mayrhofen diktiert das Derby beim SK Hippach klar und gewinnt 4:1. Buch hat beim SV Angerberg zur Pause mit 2:0 geführt, Angerberg gelingt der Anschlusstreffer zum 1:2 aber erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Damit rückt Buch auf Platz zwei der Tabelle vor und hat wie Mayrhofen fünfundzwanzig Zähler am Konto. Zwei Punkte dahinter Stumm, Söll (2:0 gegen Walchsee) fehlen mit einem Spiel weniger fünf Punkte auf Mayrhofen und Buch.

Patrick Schiestl bewahrt Hippach vor deutlicherer Niederlage

Das Derby vor 500 zugelassenen Zuschauern stand ganz im Zeichen der Mayrhofner, die Männer um Kapitän Christian Pendl nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand und dominierten während der gesamten Spieldauer die Begegnung. Gleich zu Beginn bewahrte Hippachs Tormann Patrick Schiestl sein Team vor einem frühen Rückstand, bei zwei Köpfbällen – Ante Pinjuh nach Flanke von Leonhard Kröll und Michael Oblasser nach Eckball von Julian Plank. Josip Filipovic erzielte dann in der 26. Minute nach gutem Zuspiel von Christoph Hanser und

anschließendem guten Dribbling, die bis dahin längst fällige 1:0 Führung. Nach gekonntem Zusammenspiel zwischen Filipovic und Pinjuh, lief Manuel Einwallner auf Tormann Schiestl zu, überspielte diesen und schob den Ball ins leere Tor. Mit 2:0 für die Gäste ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit brachte keine Veränderung, der Tabellenführer dominierte nach Belieben, lediglich Tormann Schiestl verhinderte eine frühe Entscheidung zu Gunsten der Mayrhofner: zweimal rettete er mit tollen Paraden – einmal bei einem Schuss von der Strafraumgrenze und einmal bei einem Kopfball, jeweils von Christian Pendl. In dieser Phase dann überraschend das 1:2 (53.) durch Lorenz Schöser, der einen vom Halbfeld in den Strafraum gehobenen Freistoß per Kopf ins Tor verlängerte. Kurz darauf (55.) drückte Martin Knauer, der mit Pinjuh gekonnt kombinierte, den Ball zum 3:1 ins Tor. 4:1 in der 69. Minute, die endgültige Entscheidung durch Martin Knauer. Am Ende eine gute Vorstellung des Tabellenführers aus Mayrhofen, die damit weiterhin ganz vorne bleiben. Schiedsrichter Bosnjak Stjepan hat eine ausgezeichnete Spielleitung abgeliefert.

„Meine Mannschaft spielte ganz hervorragend, der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung“, so Mayrhofens Trainer Thomas Fiegl.

Die Besten bei SVG Mayrhofen: Christian Pendl, Stefan Pramstraller und Julian Plank, erneut überragend Manuel Einwallner.

Bester Spieler SK Hippach: Patrick Schiestl (Tor)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!