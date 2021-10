Arbeitssieg von Mayrhofen im Schlager gegen Söll

Details Mittwoch, 06. Oktober 2021 01:03

Richtungsweisende Partie in der elften Runde der Landesliga Ost mit dem Schlagerspiel zwischen SVG Bründl Sports Mayrhofen und dem FC Ager Söll. Söll muss die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen, Mayrhofen kann diesen Vorteil aber nicht überzeugend nützen. Am Ende aber doch ein 2:1 Erfolg für Mayrhofen, die damit mit dem FC Buch (2:1 gegen Hippach) punktegleich die Tabelle anführen. Der Puffer der beiden auf die Verfolger hat sich vergrößert, denn Stumm kommt im zweiten Kracher in Bruckhäusl über ein 1:1 nicht hinaus. Stumm nun vier Punkte hinter Mayrhofen und Buch, Söll fehlen bereits acht Zähler. Damit gibt es wohl eine schon recht deutliche Weichenstellung vor der Winterpause. Mayrhofen spielt 2021 noch in Kufstein und zuhause gegen Brixen, Buch ist der nächste Auswärtsgegner von Söll und die letzte Partie in der Hinrunde spielt Buch am 16. Oktober 2021 zuhause gegen Kufstein II.

Söll in der zweiten Hälfte in Unterzahl

Im Spitzenspiel der Liga – Tabellenerster gegen den Tabellenvierten – zeigten beide Mannschaften vor 350 Zuschauern großen Einsatz, wobei die Hausherren – vor allem zu Beginn - mehr vom Spiel hatten. Josip Filipovic scheiterte einmal am Lattenkreuz und einmal am ausgezeichneten Andreas Neureiter im Tor der Söller. Dann die Führung (21.) des Tabellenführers durch Ante Pinjuh, der einen Foulelfmeter – nach Foul am durchlaufenden Martin Knauer – sicher verwandelte. Die Gäste fanden bis zur Pause kaum ins Spiel und schwächten sich durch eine unnötige gelb/rote Karte (43.) für Tufan Esen – er schoss den Ball unmotiviert nach Pfiff des Schiedsrichters weg. Mayrhofen führt zur Pause mit 1:0.

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen (49.) erneut Elfmeter, diesmal zu Gunsten der Söller, Julian Plank sprang der Ball scheinbar an die Hand, Josef Präauer eiskalt zum 1:1. Dem Spiel sah man nicht an, dass Pendl und Co. in Überzahl agierten - zu zerfahren war ihr Spiel - dennoch fanden sie aufgrund ihres unbedingten Siegeswillens wieder zurück in die Spur. Der Kapitän Christian Pendl war dann (66.) selbst zur Stelle und bezwang Neureiter nach einem Einwurf von Michael Oblasser, kurz zuvor parierte er noch gekonnt einen Manuel Einwallner Schuss von der Strafraumgrenze.

Am Ende ein Arbeitssieg für die Mayrhofener gegen eine gute Söller Mannschaft, die immerhin fast sechzig Minuten in Unterzahl agieren musste. „Wichtiger Sieg, gegen eine routinierte und gut organisierte Mannschaft“, so Mayrhofen Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Christoph Hanser, Ante Pinjuh und Kapitän Christian Pendl

Beste Spieler FC Ager Söll: Andreas Neureiter (Tor) und Michael Präauer.

