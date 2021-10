Sieg für Bruckhäusl im Hinrundenfinale gegen Kramsach – Angerberg holt Dreier in Schwoich

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 17:57

Mittelfeldduell in der letzten Partie der Hinrunde der Landesliga Ost zwischen dem FC Bruckhäusl und dem starken Aufsteiger FC Kramsach. Über weite Phasen ist Bruckhäusl das bessere Team, gerade als aber Kramsach numerisch geschwächt ist, steht das Spiel auf der Kippe. Bruckhäusl siegt am Ende aber doch mit 2:0. Für den SV Angerberg ging es um wichtige Punkte am Tabellenende. Mit einem 1:0 beim FC Riederbau Schwoich konnte Angerberg den Puffer zur Abstiegszone auf ziemlich beruhigende acht Punkte vor der Winterpause ausbauen.

Enge Phase für Bruckhäusl in der numerischen Überzahl!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Brooks feiern einen souveränen Heimsieg gegen Kramsach. In einer schwachen ersten Halbzeit hat der FCB alles im Griff, bis auf eine hundertprozentige Chance schaut aber nicht viel dabei raus. Von den Gästen offensiv nichts zu sehen, die vorwiegend weiten Bälle stellen unsere Abwehr vor keine Probleme. In der zweiten Halbzeit dann weitere Chancen für unsere Mannschaft aus dem Spiel heraus, die aber vergeben werden. Also muss ein Standard herhalten und Andreas Spitzenstätter verwandelt in der 61. Minute eine Erol-Ecke per Kopf zum 1:0. Weitere Chancen auf das 2:0 werden vorerst vergeben, nachdem Sezgin Erol auf dem Weg zum Tor vom letzten Mann mit einem Foul gestoppt wird, sind die Gäste auch noch in Unterzahl. Und genau dann haben die Kramsacher ihre besten Chancen. Johannes Horngacher bewahrt unsere Mannschaft zweimal in Extremis vor dem Ausgleich. Mit der letzten Aktion des Spiels fahren die Brooks noch einen Klasse-Konter über Sedat Erol und Marcel Geiger und letzterer schiebt zum 2:0 ein. Somit bleiben die Brooks zuhause ungeschlagen, schließen die Hinrunde auf dem siebenten Platz ab und wir möchten uns auf diesem Weg bei den zahlreichen Zuschauern in dieser Herbstsaison bedanken. Den Abschluss gibt es am Samstag beim Cup-Spiel in Götzens ab 14 Uhr!“

„Klarer“ Zittersieg von Angerberg in Schwoich

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Bestens von Trainer Thomas Handle vorbereitet und eingestellt, erringt der SVA einen Auswärtssieg in Schwoich, der klarer ausfiel, als es das Ergebnis vermuten lässt. In der Abwehr fehler- und kompromisslos, im Mittelfeld ballsicher und spielfreudig und im „Einmann-Sturm“ immer gefährlich, auf diese Weise hatte man den Gegner über neunzig Minuten sehr gut im Griff. Trotzdem musste man doch bis zum Schlusspfiff ein wenig zittern, auch deswegen, weil die besten Einschussmöglichkeiten nicht genutzt wurden. Im ersten Drittel des Spieles war es noch ein Abtasten auf beiden Seiten, mit den besseren Möglichkeiten auf unserer Seite. In der 34. Minute dann der viel umjubelte Führungstreffer. Kapitän Damian Maier schickte Flo Schwarzenauer auf der linkten Seite auf die Reise, dessen mustergültigen „Stanglpass“ verwertete Andreas Bramböck zur Führung. Kurz darauf hätte Andreas Mayr auf 2:0 erhöhen können, doch nach schöner Einzelleistung sprang der Ball von der Stange zurück ins Spielfeld.Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Wer in Halbzeit zwei auf eine Reaktion der Hausherren gesetzt hat, der wurde enttäuscht. Im Gegenteil, der SVA war weiterhin Chef am Platz. Doch leider wurden die besten Möglichkeiten nicht genutzt. Uns so musste man bis zum Schlusspfiff zittern, ehe die drei Punkte im Trockenen waren. Mit diesem Sieg überwintert der SV Angerberg mit fünfzehn Punkten auf Rang neun in der Tabelle. Vier Siege und drei Remis stehen sechs Niederlagen gegenüber. Mit dieser Ausbeute kann man durchaus zufrieden sein!“

