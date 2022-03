Mayrhofen baut mit Sieg in Kramsach Tabellenführung aus

Details Sonntag, 27. März 2022 17:25

An die 300 Zuschauer und Fans wollten sich den Auftakt der Rückrunde der Landesliga Ost in der Landarena Kramsach nicht entgehen lassen. Der FC Kramsach/Brandenberg empfing Tabellenführer SVG Mayrhofen und die Gäste übernahmen schnell das Kommando. Es gab nur eine kalte Dusche für die Gäste – das schnelle 1:1 nach der 1:0 Führung der SVG. In Hälfte zwei war Mayrhofen klar stärker und sackt mit einem 3:1 Erfolg die ersten drei Punkte 2022 ein. Im Schlagerspiel der Verfolger zwischen Stumm und Buch gab es das für Mayrhofen optimale Remis – ein 2:2.

Kurzer Schock für Mayrhofen: Das schnelle 1:1 nach Fühungstreffer

Der Tabellenführer aus dem Zillertal dominierte von Beginn weg und hatte auch zahlreich gute Möglichkeiten, die aber vor allem in der ersten Halbzeit nicht richtig „fertig“ gespielt wurden. Die 1:0 Führung durch Lukas Fuchs (20. Minute) war die logische Folge, doch im direkten Gegenzug erfolgte der überraschende Ausgleichstreffer durch Raphael Kattey (21.) per Kopf. Dieser Treffer weckte die Hausherren, das Spiel wurde ausgeglichener. Es ergaben sich Chancen für beide Mannschaften, dies belegen Stangentreffer beider Teams noch vor der Halbzeit.

Nach der Pause drückten nun die Mannen um Mayrhofens Kaptiän Christian Pendl noch mehr aufs Tempo. Josip Filipovic erzielte die verdient erneute Führung (78.) seiner Farben und Manuel Einwallner erhöhte (86.) per Foulelfmeter, nach einem Foul am durchlaufenden Leonhard Kröll, souverän sicher auf 3:1 und sicherte somit einen mehr als verdienten Auftaktsieg in Kramsach.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat mit großem Einsatz gekämpft und verdient gesiegt, die Hausherren haben es uns ziemlich schwer gemacht. Wir haben aber verdient gewonnen“, so Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Christian Pendl, Manuel Einwallner und Josip Filipovic