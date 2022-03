Walchsee holt drei goldene Auswärtspunkte in Bruckhäusl

Details Dienstag, 29. März 2022 21:45

Direktes Duell in der unteren Tabellenhälfte der Landesliga Ost zum Auftakt der Rückrunde 2021/22. Für den SV Walchsee geht es um mehr Puffer zur Abstiegszone, der FC Bruckhäusl möchte den Mittelfeldplatz absichern. Walchsee vergibt einen Strafstoß, Bruckhäusl scheitert an der Latte und am Keeper der Gäste und muss ab der 47. Minute in Unterzahl spielen. Am Ende steht ein knapper 1:0 Erfolg von Walchsee, die damit den Puffer auf die Abstiegszone bei sieben Punkten halten. Denn in der roten Zone der Tabelle wurden vier Punkte eingefahren. Kufstein II gewinnt im Kellerduell gegen Achenkirch 2:1 und Hippach holt gegen Angerberg ein 1:1.

Drei hart erkämpfte Punkte!

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Endlich nach fünf Monaten war es wieder soweit, die Meisterschaft startet nach dem Winterschlaf wieder an. Genau darauf haben wir die Vorbereitung fokussiert und darauf hingearbeitet und wir haben uns mit dem wichtigen Dreier belohnt.

Eben in dieser Vorbereitung hatten wir Zeit um unser erste Elf stark zu verjüngen und die Youngster Tiric und Deitmar (19+18 Jahre) so heranzuführen, dass diese mit ihrer spielerischen Leichtigkeit gleich einige Akzente setzen konnten.

Wir kamen von Anfang an gut ins Spiel. Diszipliniert und gut kombiniert vor das gegnerische Tor zu kommen war unser Ziel. Daraus resultierten einige gute Möglichkeiten, wobei eine nur mit einem Foul an Christopher Schilcher im 16er gestoppt werden konnte.Denn fälligen Strafstoß von Jo Salvenmoser konnte der starke Johannes Horngacher im Tor der Bruckhäusler aber parieren.

Kurz darauf der nächste Schock: Unser Kapitän Kevin Weigl verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und musste ausgewechselt werden. Diese zwei Momente brachten uns etwas aus dem Konzept und so wurde Bruckhäusl im Anschluss extrem gefährlich. Zweimal musste der Pfosten und unser Keeper Arno Haslmaier retten.

Kurz nach dem Seitenwechsel flog dann der Bruckhäusler Abwehrchef Andreas Spitzenstätter mit Gelb-Rot vom Platz, was uns natürlich in die Karten spielte. In Form eines Traumtores von Johannes Salvenmoser kamen wir zum Führungs- bzw. Siegtreffer! Danach blieb es trotzdem ein unterhaltsames Landesligaspiel, wobei aber keine Tore mehr fielen. Was bleibt sind drei hart erkämpfte Punkte, die wir mit Blick auf unser Ziel Klassenerhalt gerne mitgenommen haben. Großes Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

Beste Spieler SV Walchsee: Emilio Tiric (MF), Daniel Börner (IV)