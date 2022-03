Coach von Hippach: „Remis gegen Angerberg fühlt sich für uns wie eine Niederlage an!“

Details Dienstag, 29. März 2022 22:09

Christian Sporer stand im Kasten des SK Hippach beim Auftakt der Rückrunde der Landesliga Ost gegen den SV Angerberg. Er zeigte eine starke Leistung - sein erstes Spiel seit dem Karriereende am 10. Juni 2016! Es ging um sehr wichtige Punkte im Kellerduell – speziell für den SK Hippach, dem als Tabellenletzten sechs Punkte auf den rettenden Platz fehlen. Am Ende gab es ein 1:1 – Hippach konnte einen Punkt gut machen – liegt nun fünf Punkte hinter Platz zwölf. Allerdings musste man von Kufstein II die rote Laterne übernehmen, denn Kufstein II setzt sich gegen Achenkirch mit 2:1 durch.

Intensives Duell mit Punkteteilung, die speziell Hippach schmerzt!



Druckvoller Beginn des SK Hippach, über 200 Zuschauer sehen von Beginn an ein sehr interessantes Spiel. Der Ball rollt vorwiegend in der Hälfte des SV Angerberg. In weiterer Folge wurde ein Elfmeter durch Mathias Huber - nach schönem Zuspiel von Moritz Berger – herausgeholt. Matthias Eberharter verwertet in der fünften Minute zur Führung für Hippach. Nach etwa 25 Minuten bekam die Gastmannschaft mehr Zugriff auf das Spiel und erspielte sich einige Kontersituationen und in weiterer Folge auch Standards. Nach einem schönen Konter über die rechte Seite von Hippach, welchem eine Offensivaktion im Angerberger Sechzehner vorausging, folgte das 1:1 durch Andreas Bramböck in der 37. Minute. Der unebene Rasen ließ leider wenig Spielzüge zu und so wurden auf beiden Seiten viele hohe Bälle gespielt. Der SV Angerberg versuchte immer wieder mit langen Bällen ihren Kapitän für Ablagen und Verlängerung zu suchen - so entstand auch das 1:1!“In Halbzeit zwei kam Hippach immer wieder zu Aktionen um den Sechzehner des Gegners herum, jedoch fehlte das notwendige Glück und Hippach war nicht im Stande die Aktionen erfolgreich zu Ende zu spielen. Auf der Gegenseite setzte Angerberg zwei Nadelstiche, welche in einer 1:1 Situation mit Hippachs Tormann Christian Sporer und einer Hereingabe in den Sechzehner über die rechte Seite des SV Angerberg mündeten. Es bleibt beim 1:1.

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Der Einsatz blieb an diesem Tag unbelohnt, daw wir auch nicht unser volles Potential ausschöpften. Jedoch konnten wir einige Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Beide Seiten können – aus meiner Sicht - mit dem 1:1 zufrieden sein, auch wenn das 1:1 sich für uns wie eine Niederlage anfühlt.“

Beste Spieler SK Hippach: Mathias Huber (Stürmer), Christian Sporer (Tormann)