Hippach kassiert in der Nachspielzeit Ausgleich gegen Bruckhäusl

Details Dienstag, 05. April 2022 17:10

Der SK Hippach benötigt dringend Punkte für den Klassenerhalt in der Landesliga Ost. Doppelt bitter, dass in der 15. Runde der FC Bruckhäusl in allerletzter Sekunde ausgleichen kann. Achenkirch gegen Brixen musste verschoben werden und Hippach liegt damit vier Punkte hinter Achenkirch an vorletzter Stelle der Tabelle, Achenkirch hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Bruckhäusl gleicht in letzter Sekunde aus!

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Besserer Beginn der Gäste, die etwas druckvoller ins Spiel starteten. Man merkte, dass die Leichtigkeit nach dem Unentschieden in der letzten Woche beim unserem SK Hippach fehlte. Nach einer hektischen Anfangsphase konnte man das Spiel nach etwa fünfzehn Minuten beruhigen und etwas mehr an sich reißen. Torchancen waren Mangelware, jedoch konnten sich beide Mannschaften in dieser Phase ein paar Aktionen im Sechzehnmeterraum erarbeiten. Ein Torschuss von Mathias Huber aus halbrechter Position flog knapp am gegnerischen Tor vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schafften wir es den Gegner in der eigenen Hälfte großteils zu isolieren und wir wurden immer wieder durch Standards gefährlich. Durch ebenso einen Standard gingen wir durch Dominik Geisler gegen Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Nach dem Treffer wollte man nochmals nachsetzen, doch erwischte Bruckhäusl abermals den besseren Start in die Partie und konnte nochmals im Sechzehner gefährlich werden. Auf der Gegenseite setzte sich wieder Dominik Geisler im Sechzehner gegen seinen Gegenspieler durch, aber anstatt selbst in guter Position abzuschließen, versuchte dieser nochmals querzulegen und der Ball konnte geklärt werden.

Mit je einer Veränderung starteten beide Mannschaften in die Partie. Bruckhäusl tauschte seinen Torhüter und wir verletzungsbedingt im Mittelfeld. Die zweite Halbzeit startete nicht wie die erste Halbzeit, denn wir erwischten einen besseren Beginn. Diesmal konnten wir den Gegner bereits frühzeitig von unserem Tor fernhalten. Durch den kurz zuvor eingewechselten Georg Steinlechner und zweimal Franz Josef Troppmair konnten wir im Sechzehner gefährlich werden. Speziell gegen den erstgenannten hielt der in der Halbzeit eingewechselte Ersatztorhüter sensationell und so konnten wir nicht auf das nun fällige 2:0 stellen. Ab der 70. Minute erhöhte Bruckhäusl mit langen Bällen den Druck auf unsere Defensivspieler, jedoch wurden alle Situationen bis auf eine lange Flanke die am Torpfosten landete, gut verteidigt. Gegen Ende der Partie konnten wir nur noch für wenig Entlastung sorgen, da es uns schwer möglich war die Bälle im gegnerischen Drittel zu halten. Franz Pair kam nach seiner Einwechslung nochmals sechzehn Meter vor dem Tor zu einer guten Möglichkeit, doch es wollte nicht sein an diesem Tag. Und so kam es wie es kommen musste: 94. Spielminute - Ein Freistoß nahe der Mittellinie wurde lang in Richtung unser Tor geschlagen und zur gegenüberliegenden Seite geklärt, wo ein Bruckhäusler Spieler ohne Gegnerdruck den Ball sieben Meter vor unser Tor flanken konnte. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und wurde nochmals knapp vor das Tor gelegt, wo Sedat Erol von Bruckhäusl ohne Druck einschieben konnte. Ein Schlag in die Magengrube des SK Hippach, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass unsere Nummer eins Thomas Wechselberger keinen Torschuss das ganze Spiel über abzuwehren hatte. Endstand 1:1.

Fazit: Wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet und das nötige Glück fehlt, kommen die Siege nicht einfach zusatnde. Diese Erfahrung musste unser Team rund um Kapitän Christoph Hanser bereits zum zweiten Mal in dieser Rückrunde machen. Nichtsdestotrotz ist der Kampfgeist ungebrochen und so wartet am Samstag, dem 9.4.2022, auswärts in Söll der nächste Gegner, an dem man sich versuchen wird, die fälligen drei Punkte zu erkämpfen. Danke an alle Zuschauer, die uns in dieser spannenden Phase der Saison die Treue halten und an den FC Bruckhäusl, welchem wir noch einen guten Saisonverlauf wünschen.“

Beste Spieler: Gründhammer (Ersatztormann - Bruckhäusl), Hanser Christoph (IV - Hippach)