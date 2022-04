Mayrhofen auch in Bruckhäusl nicht zu bremsen – Knapper Erfolg von Stumm gegen Achenkirch

Details Mittwoch, 13. April 2022 01:13

In der 16. Runde der Landesliga Ost lassen die Top-5 nichts anbrennen. Leader SVG Bründl Sports SVG Mayrhofen gewinnt beim FC Bruckhäusl ungefährdet mit 3:0. Verfolger Buch schlägt Walchsee 2:1 und auch SVG Stumm holt gegen den SV Achenkirch einen Dreier. Damit Mayrhofen an der Tabellenspitze, vier Punkte dahinter Buch und fünf weitere Punkte zurück Stumm.

Mayrhofen mit souveräner Vorstellung in Bruckhäusl

Der Tabellenführer aus dem Zillertal spielte besonders während der ersten Halbzeit ansehnlichen Fußball, kombinierte nach Belieben und erzielte auch, nach guten Kombinationen, drei herrliche Tore. Das 1:0 in der 16. Minute durch Patrick Eberharter und Lukas Fuchs war in der 32. und 44. Minute erfolgreich. In diesem Abschnitt waren die Hausherren mit diesem Rückstand noch gut bedient. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel. Die Mayrhofener wurden nachlässig und verloren dadurch die Genauigkeit ihres sonst so guten Passspiels, wodurch das Kombinationsspiel nur mehr teilweise funktionierte. Die Hausherren kämpften bis zum Ende der Partie aufopferungsvoll und konnten somit ihre Niederlage in Grenzen halten.

„Die erste Halbzeit sehr gut, während im zweiten Abschnitt einigen meiner Spieler die Kraft ausging“, so Mayrhofen-Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Hanser, Oblasser und der zweifache Torschütze Fuchs, sowie vor der Pause Patrick und Fabian Eberharter.

Bester Spieler FC Bruckhäusl: Christoph Klausner

Goalie von Achenkirch bewahrt sein Team vor höherer Niederlage in Stumm

Niko Bjelobradic, Trainer SVG Stumm: „Wenn ich ehrlich sein will, ohne zu übertreiben, wäre nach dem Spielverlauf ein 4:0 oder 5:0 auch möglich gewesen. Der Tormann von Achenkirch, Kilian Alfred Zimmer, hat aber ganz großartig gespielt. In neunzig Minuten habe ich nur einen Schuss des Gegners auf unser Tor gesehen. Aber wir haben eben nur ein Tor erzeilt. Nach einem Eckball in der 63. Minute haben wir den Ball erkämpft und Andreas Höllwarth hat den Ball in die lange Ecke versenkt.“

Bester Spieler SVG Stumm: Andreas Höllwarth (ST)

Bester Spieler SV Achenkirch: Kilian Alfred Zimmer (Tor)