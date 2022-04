Hippach vergibt in Söll Strafstoß und verliert mit 0:1

Details Mittwoch, 13. April 2022 01:46

Am Osterwochenende steigt in der Landesliga Ost das Kellerduell zwischen dem SK Hippach und dem FC Kufstein II. In der aktuellen 16. Runde konnte Kufstein II mit einem 1:1 gegen Angerberg punkten. Der SK Hippach verliert beim FC Söll mit 0:1 und trauert durchaus möglichen Punkten nach.

Alexander Treichl gelingt der Goldtreffer für Söll

Mario Troppmair, Co-Trainer SK Hippach: „Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start in die Partie und konnte sich aufgrund von gutem Pressing eine deutliche Feldüberlegenheit erspielen. Torchancen bzw. Situationen in welchen unser Torhüter geprüft wurden, blieben Mangelware, doch resultierten daraus viele Eckbälle, die uns aufgrund einiger Varianten Probleme bereiteten. Nach etwa zwanzig Minuten stabilisierte sich unsere Mannschaft und wir konnten das Spiel ausgeglichener gestalten. Trotzdem merkte man an diesem Tag, dass wir uns mit dem Erspielen von Torchancen auf dem Kunstrasen schwer taten. Durch eine schöne Kombination über die rechte Seite kam unser Dominik Geisler in der Nähe des Sechzehners ins Dribbling und konnte um die Strafraumgrenze nur noch gefoult werden. Zum fälligen Elfmeter schritt unser sonst sicherer Elfmeterschütze Matthias Eberharter, diesmal behielt aber der Torhüter von Söll die Oberhand, welcher den ansonsten gut getretenen Elfmeter sehenswert parieren konnte. Von da an erspielte man sich einige Standardsituationen und es ging mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit fanden wir etwas besser in die Partie und konnten den Gegner ohne große Probleme von unserem Tor fernhalten. In der 69. Minute folgte aber aus einer Standardsituation - im letzten Drittel der Heimmannschaft - postwendend das 1:0 für Söll. Ein weiter Abschlag flog über Freund und Feind, unser gut spielender Pati Steinberger brachte den Ball aber mit dem Rücken zum gegnerischen Tor unter Kontrolle. Jedoch kam er im anschließenden 1:1 gegen den späteren Torschützen zu Sturz, der Söller Spieler behauptete sich mit einem guten Dribbling in unserem Sechzehner und so konnte unser Tom Wechselberger nur noch hinter sich greifen. Im weiteren Spielverlauf versuchten wir mit hohen Bällen schnellstmöglich in die Spitze zu spielen, um noch einen Lucky Punch zu landen, jedoch konnte die Heimmannschaft jede Situation gut verteidigen und kam selbst durch Konter nochmals zu Torchancen. In einer der letzten Spielsituationen flog ein Freistoß aus halbrechter Position von unserem Kapitän nochmals knapp an der linken Torstange vorbei und so endete das Spiel mit 1:0 für den Tabellenvierten Söll.

Gratulation an die Heimmannschaft zu den erkämpften drei Punkten. Für uns geht es mit dem so wichtigen Spiel gegen unseren Tabellennachbarn - die KMII des FC Kufstein - am Ostermontag um 17 Uhr im heimischen Lindenstadion weiter, wobei wir wieder auf viele Zuschauer hoffen.“

Bester Spieler FC Söll: Alexander Treichl