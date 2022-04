Mayrhofen nach Sieg in Buch auf Meisterkurs

Details Sonntag, 17. April 2022 12:06

Titelvorentscheidung in der Landesliga Ost. Am Karsamstag setzt sich der Bründl Sports SVG Mayrhofen im absoluten Spitzenspiel beim FC Buch deutlich mit 4:2 durch. Damit ist der Vorsprung auf den direkten Verfolger Buch auf sieben Punkte angewachsen – Mayrhofen wird der Titel wohl nicht mehr zu nehmen sein. Stumm als Verfolger von Buch hat in Schwoich mit einem 4:4 einen Punkt geholt und damit den Rückstand auf Buch auf vier Punkte verringert.

Starke Vorstellung des Tabellenführers



Im absoluten Schlagerspiel der Runde empfing der Tabellenzweite FC Buch den Tabellenführer aus dem Zillertal die SVg Mayrhofen. In der ersten Halbzeit überzeugte der Leader der Liga und konnte durch zwei schöne Tore von Lukas Fuchs mit 2:0 in Führung gehen. Die Hausherren blieben aber stets gefährlich und verkürzten durch den guten Nico Nissl auf 1:2. Pech hatte Mayrhofens Josup Filipovic der gleich zweimal mit guten Schüssen, noch vor der Pause, jeweils am Pfosten scheiterte.

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel ausgeglichener, hier bemerkte man dann doch das Fehlen des in der 22. Minute verletzungsbedingt ausgewechselten Manuel Einwallner. Die Mannen um Kapitän Christian Pendl kämpften und hielten voll dagegen und kamen ihrerseits immer wieder mit Konterangriffen zu guten Möglichkeiten. Das 3:1 für die Zillertaler nach Vorarbeit von Leonhard Kröll durch Lukas Fuchs brachte die Vorentscheidung. Jetzt hatten dann die Mayrhofener alles im Griff und konnten dann noch durch Leonhard Kröll auf 4:1 erhöhen. Das 4:1 überragend gespielt über mehrere Stationen: Michael Oblasser, Josip Filipovic und der mit der Ferse ideal auf Leonhard Kröll, der überlegt eindrückte. Das 2:4 in der Nachspielzeit durch Patrik Delic sollte nur mehr

eine Ergebniskorrektur bedeuten.



„Verdient gewonnen, viel Herz und Leidenschaft im Spiel meiner Mannschaft“, so Thomas Fiegl der Trainer des Tabellenführers Mayrhofen.

Bester Spieler FC Buch: Nico Nissl.

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Josip Filipovic und Lukas Fuchs.